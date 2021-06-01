Треть россиян не была в отпуске больше двух лет

Москва, 1 июня. Треть россиян (33%) более двух лет не была в отпуске, больше года не отдыхали 15% жителей России, следует из исследования сервиса «Работа.ру» (входит в экосистему «Сбера»).

Меньше месяца назад был в отпуске каждый десятый респондент. Брали отпуск один-три месяца назад 7% опрошенных, а 13% — отдыхали три-шесть месяцев назад. В течение последних 12 месяцев последний отпуск брали 22% жителей России.

«При этом 15% опрошенных отметили, что не отдыхали уже более года, а треть респондентов не уходили в отпуск больше двух лет», — цитирует исследование ТАСС.

Исследование проводилось в мае 2021 года во всех федеральных округах России. В нем участвовали более пяти тысяч человек.

Ранее опрос показал, что работники в сфере финансов, строительства и IT-специалисты берут отпуска чаще, чем представители других профессий. Реже других уходят в отпуск специалисты отрасли производства и промышленности.