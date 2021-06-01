Начальника подразделения РЖД осудят за мошенничество

Ростов-на-Дону, 1 июня. Начальника Ростовской дистанции Северо-Кавказского филиала ОАО «РЖД» осудят за мошенничество.

Таганрогская транспортная прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения).

Как пояснили в ведомстве, начальник дистанции РЖД, будучи материально ответственным, похитил в пользу третьего лица бутовый камень в размере 5,840 т, который используется для устранения последствий при чрезвычайных ситуациях.

В настоящее время уголовное дело рассматривает Таганрогский городской суд. Какую меру наказания определят для железнодорожника, пока неизвестно. За совершение подобного вида преступлений в законодательстве прописано несколько наказаний: от штрафа в размере 500 тысяч рублей и исправительных работ до шести лет лишения свободы.

Ранее ФАН сообщал, что в Прикамье возбуждено уголовное дело в отношении экс-замначальника службы пожаротушения ФГКУ «7-й отряд ФПС по Пермскому краю». Фигуранта обвиняют в пособничестве в мошенничестве с использованием служебного положения.