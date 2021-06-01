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новостей
09:47
Политика
Госдума рассмотрит законопроект о работе Генпрокуратуры РФ в иностранных судах
09:47
Происшествия
СК настаивает на продлении ареста для обвиняемого Фургала
09:46
Общество
Куда ребенку летом: в детский лагерь, к бабушке в деревню или поработать в городе?
09:46
Общество
Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» посетит с гастролями Египет и ОАЭ
09:46
Происшествия
Подозреваемые в реабилитации нацизма признались и раскаялись
09:43
Армия
Россия проинспектирует район в Эстонии согласно положениям Венского документа
09:42
Общество
Умеренно теплое и «суховатое» лето прогнозируют синоптики в Москве
09:42
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с двумя легковушками на трассе М-4 «Дон», появилось видео
09:41
Шоу-бизнес
Манижа рассказала о своей сексуальности
09:40
Россия
Уральская торговая компания банкротит новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс»
09:40
Наука
Шведские ученые связали риск преждевременных родов с вирусом папилломы человека
09:39
Общество
«Дюна» Дэвида Линча выйдет в 4K Blu-ray
09:39
Общество
Художник из Петербурга придумал набор Lego с персонажами «Деревни дураков»
09:38
Спорт
Как правильно бегать по Петербургу, объяснит директор PushkinRun
09:37
Происшествия
Шесть умерших от COVID-19 человек выловили из индийской реки Ганг
09:36
Общество
Ученые из «Вектора» опровергли возможность пандемии из-за южноиндийского штамма COVID-19
09:35
Общество
Путешественница из России узнала кодовое слово для получения скидки в Сочи
09:34
Экономика
Автолюбителям рассказали о самом продаваемом пикапе в России
09:30
Общество
Что делать с западными пропагандистами, расскажет Константин Придыбайло
09:28
ФАН-ТВ
Макрон привился от коронавируса. События дня
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Начальника подразделения РЖД осудят за мошенничество

Общество
Начальника подразделения РЖД осудят за мошенничество
 /  Пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу

Ростов-на-Дону, 1 июня. Начальника Ростовской дистанции Северо-Кавказского филиала ОАО «РЖД» осудят за мошенничество. 

Таганрогская транспортная прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения).

Как пояснили в ведомстве, начальник дистанции РЖД, будучи материально ответственным, похитил в пользу третьего лица бутовый камень в размере 5,840 т, который используется для устранения последствий при чрезвычайных ситуациях. 

В настоящее время уголовное дело рассматривает Таганрогский городской суд. Какую меру наказания определят для железнодорожника, пока неизвестно. За совершение подобного вида преступлений в законодательстве прописано несколько наказаний: от штрафа в размере 500 тысяч рублей и исправительных работ до шести лет лишения свободы.

Ранее ФАН сообщал, что в Прикамье возбуждено уголовное дело в отношении экс-замначальника службы пожаротушения ФГКУ «7-й отряд ФПС по Пермскому краю». Фигуранта обвиняют в пособничестве в мошенничестве с использованием служебного положения.

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Все новости / Общество / Начальника подразделения РЖД осудят за мошенничество
ростов-на-дону таганрог мошенничество ржд
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