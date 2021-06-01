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Политика
Правоохранители проводят обыск в квартире Дмитрия Гудкова
08:14
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Медведев рассказал, что «Единую Россию» отличает от КПСС
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Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
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Международный день защиты детей: история, традиции, интересные факты
07:58
Политика
«Сливший» базу данных экс-сотрудник ФБК* рассказал о «показухе» в петербургском штабе
07:54
Общество
Число невыездных из-за долгов россиян достигло более 5 млн
07:53
Шоу-бизнес
Страстный поцелуй Тилля Линдеманна с Аглаей Тарасовой спровоцировал слухи о романе
07:52
Политика
Медведев заявил, что Россия устала от конфронтации с западными странами
07:50
Политика
Переговоры Байдена и Путина можно рассекретить
07:43
Экономика
Глава ВТБ рассказал о планах банков на случай усиления санкций США
07:31
Политика
Медведев заявил, что в России останутся две или три крупные партии
07:29
Общество
Солист Rammstein выпустил клип Ich hasse Kinder в День защиты детей
07:24
Общество
Россияне пересядут на электромобили через 20-30 лет
07:20
Общество
Полиция пришла с обысками к экс-председателю «Открытой России»
07:00
Происшествия
Пожарные потушили огонь возле телецентра на севере Сахалина
06:59
Общество
Способ пресечь участие подростков в незаконных акциях назвали в МВД России
06:55
Происшествия
Один человек погиб в ночном ДТП в Новосибирске
06:36
Происшествия
Уровень воды в реках Хабаровска может достигнуть опасной отметки к 10 июня
06:35
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Ани Лорак рассказала о баснословных гонорарах за откровенные фотосъемки
06:30
Общество
Немцы откровенно рассказали о своих впечатлениях от Крыма
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«Сливший» базу данных экс-сотрудник ФБК* рассказал о «показухе» в петербургском штабе

Политика
«Сливший» базу данных экс-сотрудник ФБК* рассказал о «показухе» в петербургском штабе
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 1 июня. «Медуза»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) взяла интервью у экс-сотрудника Навального, «слившего» базу.

ФБК2 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) подозревает своего бывшего сотрудника Федора Горожанко в «сливе» базы данных сайта «Свободу Навальному». В беседе с изданием он раскрыл некоторые подробности внутренней работы.

Он отметил, что после завершения президентской кампании блогера Алексея Навального в 2016 году началась «не самая интересная работа». По словам Горожанко, в 2019 году он перешел работать в Санкт-Петербург и увидел, что штаб Навального3 занимается «показушной» деятельностью.

«Вместо того, чтобы готовить кандидатов, они «делали» скандалы и видосы. Говорили, что «Умное голосование» всем поможет», — рассказал он.

После «слива» базы данных на всех участников ФБК кто-то нелегально оформил микрокредиты, заявил он. При этом Горожанко отверг свою причастность к инциденту.

Накануне экс-координатор штаба Навального (структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включен в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) раскрыл схему присвоения донатов. Бывший сотрудник рассказал о схемах легализации денег.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

3 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга

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Все новости / Политика / «Сливший» базу данных экс-сотрудник ФБК* рассказал о «показухе» в петербургском штабе
фбк умное голосование штаб навального слив базы данных
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