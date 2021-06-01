«Сливший» базу данных экс-сотрудник ФБК* рассказал о «показухе» в петербургском штабе

Санкт-Петербург, 1 июня. «Медуза»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) взяла интервью у экс-сотрудника Навального, «слившего» базу.

ФБК2 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) подозревает своего бывшего сотрудника Федора Горожанко в «сливе» базы данных сайта «Свободу Навальному». В беседе с изданием он раскрыл некоторые подробности внутренней работы.

Он отметил, что после завершения президентской кампании блогера Алексея Навального в 2016 году началась «не самая интересная работа». По словам Горожанко, в 2019 году он перешел работать в Санкт-Петербург и увидел, что штаб Навального3 занимается «показушной» деятельностью.

«Вместо того, чтобы готовить кандидатов, они «делали» скандалы и видосы. Говорили, что «Умное голосование» всем поможет», — рассказал он.

После «слива» базы данных на всех участников ФБК кто-то нелегально оформил микрокредиты, заявил он. При этом Горожанко отверг свою причастность к инциденту.

Накануне экс-координатор штаба Навального (структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включен в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) раскрыл схему присвоения донатов. Бывший сотрудник рассказал о схемах легализации денег.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

3 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга