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Политика
Правоохранители проводят обыск в квартире Дмитрия Гудкова
08:14
Политика
Медведев рассказал, что «Единую Россию» отличает от КПСС
08:00
Экономика
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
08:00
Общество
Международный день защиты детей: история, традиции, интересные факты
07:58
Политика
«Сливший» базу данных экс-сотрудник ФБК* рассказал о «показухе» в петербургском штабе
07:54
Общество
Число невыездных из-за долгов россиян достигло более 5 млн
07:53
Шоу-бизнес
Страстный поцелуй Тилля Линдеманна с Аглаей Тарасовой спровоцировал слухи о романе
07:52
Политика
Медведев заявил, что Россия устала от конфронтации с западными странами
07:50
Политика
Переговоры Байдена и Путина можно рассекретить
07:43
Экономика
Глава ВТБ рассказал о планах банков на случай усиления санкций США
07:31
Политика
Медведев заявил, что в России останутся две или три крупные партии
07:29
Общество
Солист Rammstein выпустил клип Ich hasse Kinder в День защиты детей
07:24
Общество
Россияне пересядут на электромобили через 20-30 лет
07:20
Общество
Полиция пришла с обысками к экс-председателю «Открытой России»
07:00
Происшествия
Пожарные потушили огонь возле телецентра на севере Сахалина
06:59
Общество
Способ пресечь участие подростков в незаконных акциях назвали в МВД России
06:55
Происшествия
Один человек погиб в ночном ДТП в Новосибирске
06:36
Происшествия
Уровень воды в реках Хабаровска может достигнуть опасной отметки к 10 июня
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Страстный поцелуй Тилля Линдеманна с Аглаей Тарасовой спровоцировал слухи о романе

Шоу-бизнес
Страстный поцелуй Тилля Линдеманна с Аглаей Тарасовой спровоцировал слухи о романе
wikipedia.org  /  Sven Mandel / CC BY-SA 4.0

Москва, 1 июня. Страстный поцелуй в новом клипе Тилля Линдеманна с российской актрисой Аглаей Тарасовой навеял поклонников на мысль об отношениях звезд.

Солист популярной группы Rammstein выпустил видео на композицию Ich hasse Kinder. Клип мгновенно обрел скандальную известность. Помимо того, что пользователи осуждали слишком жестокие сцены, в центре их внимания оказались отношения Линдеманна с Тарасовой. По сюжету клипа, актриса играет возлюбленную музыканта. После совершения ряда преступлений мужчину должны отправить за решетку, на прощание они трогательно целуются.

Поклонники, поверив в экранные отношения героев, заподозрили, что у Линдеманна и Тарасова роман. Сами «виновники» сплетен никак не комментирует слухи.

При этом раньше солисту Rammstein приписывали отношения с певицей Светланой Лободой. В Сети спровоцировали слухи, что певец может быть отцом младшего ребенка поп-исполнительницы. Девочка Тильда появилась на свет в мае 2018 года в одной из престижных клиник Лос-Анджелеса. Но информация о романе звезд никак не подтверждалась. Об отношениях с Лободой Линдеманн умалчивает.

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тарасова лобода линдеманн
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