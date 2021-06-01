Страстный поцелуй Тилля Линдеманна с Аглаей Тарасовой спровоцировал слухи о романе

Москва, 1 июня. Страстный поцелуй в новом клипе Тилля Линдеманна с российской актрисой Аглаей Тарасовой навеял поклонников на мысль об отношениях звезд.

Солист популярной группы Rammstein выпустил видео на композицию Ich hasse Kinder. Клип мгновенно обрел скандальную известность. Помимо того, что пользователи осуждали слишком жестокие сцены, в центре их внимания оказались отношения Линдеманна с Тарасовой. По сюжету клипа, актриса играет возлюбленную музыканта. После совершения ряда преступлений мужчину должны отправить за решетку, на прощание они трогательно целуются.

Поклонники, поверив в экранные отношения героев, заподозрили, что у Линдеманна и Тарасова роман. Сами «виновники» сплетен никак не комментирует слухи.

При этом раньше солисту Rammstein приписывали отношения с певицей Светланой Лободой. В Сети спровоцировали слухи, что певец может быть отцом младшего ребенка поп-исполнительницы. Девочка Тильда появилась на свет в мае 2018 года в одной из престижных клиник Лос-Анджелеса. Но информация о романе звезд никак не подтверждалась. Об отношениях с Лободой Линдеманн умалчивает.