Медведев заявил, что Россия устала от конфронтации с западными странами

Москва, 1 июня. Россия устала от конфронтации с Западом, но источником напряженности в отношениях послужили именно западные страны, заявил лидер «Единой России», зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Эту «спираль конфронтации» раскрутили не мы, заметил политик во время беседы с изданием «Коммерсант». Запад мог поступить умнее и аккуратнее в выражении своих негативных оценок по поводу присоединения Крыма к России, считает Медведев.

«А кому это нравится? Никому это не нравится. И мне это не нравится. Уверен, и президенту это не нравится, и другим моим коллегам», — сказал он.

Также Медведев оценил текущий исторический период в сравнении с печально известными 1990-ми годами. По его мнению, даже пандемия не повлияла на то, что сейчас обстановка гораздо стабильнее и спокойнее, чем тогда.