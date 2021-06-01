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Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
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Международный день защиты детей: история, традиции, интересные факты
07:58
Политика
«Сливший» базу данных экс-сотрудник ФБК* рассказал о «показухе» в петербургском штабе
07:54
Общество
Число невыездных из-за долгов россиян достигло более 5 млн
07:53
Шоу-бизнес
Страстный поцелуй Тилля Линдеманна с Аглаей Тарасовой спровоцировал слухи о романе
07:52
Политика
Медведев заявил, что Россия устала от конфронтации с западными странами
07:50
Политика
Переговоры Байдена и Путина можно рассекретить
07:43
Экономика
Глава ВТБ рассказал о планах банков на случай усиления санкций США
07:31
Политика
Медведев заявил, что в России останутся две или три крупные партии
07:29
Общество
Солист Rammstein выпустил клип Ich hasse Kinder в День защиты детей
07:24
Общество
Россияне пересядут на электромобили через 20-30 лет
07:20
Общество
Полиция пришла с обысками к экс-председателю «Открытой России»
07:00
Происшествия
Пожарные потушили огонь возле телецентра на севере Сахалина
06:59
Общество
Способ пресечь участие подростков в незаконных акциях назвали в МВД России
06:55
Происшествия
Один человек погиб в ночном ДТП в Новосибирске
06:36
Происшествия
Уровень воды в реках Хабаровска может достигнуть опасной отметки к 10 июня
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Переговоры Байдена и Путина можно рассекретить

Политика
Переговоры Байдена и Путина можно рассекретить
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 1 июня. Переговоры глав государств строятся по определенному алгоритму. Если его изучить, то можно понять многие аспекты, обсуждаемые политиками.

В переговорном процессе есть три ключевых сценарий: минимум, оптимум и максимум. Фактически это словесная дуэль лидеров стран. Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин знают друг друга почти досконально. Их спецслужбы составили детальные психологические портреты. Поэтому главы государств знают манеры своего оппонента, сильные и слабые качества и т. д. Об этом сообщает Regnum.

Существуют ответы и вопросы для каждой стороны переговоров. Если их рассмотреть, то можно понять многие детали.

Результаты, которых хотят достичь лидеры стран.

Байден хочет, чтобы Путин и Россия вели себя в интересах Белого дома. Глава РФ, в свою очередь, желает объяснить, что готов к разменам, но не к уступкам в одностороннем порядке.

Взгляд на переговорный процесс

Для Байдена все строится в несколько этапов, где на первом повестка только формируется. На втором выдвигаются предложения, а третий шаг подразумевает их заключение.

Путин определяет намерения своего американского оппонента. Ему нужно понять, хочет ли он продолжить переговорный процесс или сорвать его.

Боязнь сторон

Для главы Белого дома самое страшное — казаться слабым, не найти компромисс с его коллегой из России по тем вопросам, где нужно показать себя победителем.

Для российского лидера важно оставаться сильным. В вопросах, где он согласился с Байденом, не следует переходить красную черту, дать повод подумать, что он уступил в ключевых вопросах.

Слабости и болевые точки

Президент США опасается формулировок, которые вынудят Кремль покинуть переговорный процесс. Он боится критики Штатов за мягкость.

Главе России не по душе ультиматумы. Ему не нравится, когда нужно отвечать в жесткой форме и выходить из переговоров. Для него важно, чтобы страну не критиковали за мягкость или жесткость.

"Разумеется, это далеко не подробный перечень вопросов из возможного чек-листа, помогающего подготовиться к переговорам Байдена и Путина. Но даже примерные ответы на эти вопросы могут показать рамочные условия, влияющие на ход переговоров и их итог", — резюмировал автор материала.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что надеется на улучшение взаимоотношений между США и Россией после саммита глав государств.

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Все новости / Политика / Переговоры Байдена и Путина можно рассекретить
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