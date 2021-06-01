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Макрон привился от коронавируса. События дня
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01 июня 09:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:47
Политика
Госдума рассмотрит законопроект о работе Генпрокуратуры РФ в иностранных судах
09:47
Происшествия
СК настаивает на продлении ареста для обвиняемого Фургала
09:46
Общество
Куда ребенку летом: в детский лагерь, к бабушке в деревню или поработать в городе?
09:46
Общество
Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» посетит с гастролями Египет и ОАЭ
09:46
Происшествия
Подозреваемые в реабилитации нацизма признались и раскаялись
09:43
Армия
Россия проинспектирует район в Эстонии согласно положениям Венского документа
09:42
Общество
Умеренно теплое и «суховатое» лето прогнозируют синоптики в Москве
09:42
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с двумя легковушками на трассе М-4 «Дон», появилось видео
09:41
Шоу-бизнес
Манижа рассказала о своей сексуальности
09:40
Россия
Уральская торговая компания банкротит новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс»
09:40
Наука
Шведские ученые связали риск преждевременных родов с вирусом папилломы человека
09:39
Общество
«Дюна» Дэвида Линча выйдет в 4K Blu-ray
09:39
Общество
Художник из Петербурга придумал набор Lego с персонажами «Деревни дураков»
09:38
Спорт
Как правильно бегать по Петербургу, объяснит директор PushkinRun
09:37
Происшествия
Шесть умерших от COVID-19 человек выловили из индийской реки Ганг
09:36
Общество
Ученые из «Вектора» опровергли возможность пандемии из-за южноиндийского штамма COVID-19
09:35
Общество
Путешественница из России узнала кодовое слово для получения скидки в Сочи
09:34
Экономика
Автолюбителям рассказали о самом продаваемом пикапе в России
09:30
Общество
Что делать с западными пропагандистами, расскажет Константин Придыбайло
09:28
ФАН-ТВ
Макрон привился от коронавируса. События дня
Все новости

Макрон привился от коронавируса. События дня

ФАН-ТВ
Макрон привился от коронавируса. События дня
Global Look Press  /  L.Urman

Захарова обвинила Чехию в нарушении Венской конвенции

Высылка российских дипломатов из Праги нарушает Венскую конвенцию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в социальной сети Facebook.
«Венской конвенции противоречат рейдерский захват в США российской дипломатической собственности и высылка российских дипломатов Прагой из-за многолетней неспособности расследовать свои собственные происшествия», — написала она.
Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что Россия якобы нарушила Венскую конвенцию. По его словам, это произошло, когда Москва создала список недружественных стран.

Россия возобновит авиасообщение с восемью странами

Макрон привился от коронавируса. События дня
pixabay.com  / 

Российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение не продлевать ограничение на авиасообщение с Великобританией. Со 2 июня рейсы Москва — Лондон вновь будут проходить трижды в неделю. Также Россия возобновляет авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией. Кроме того, принято решение об увеличении с 10 июня количества авиарейсов с Белоруссией по маршруту Москва — Минск до 10 раз в неделю на взаимной основе.

Макрон привился от коронавируса

Макрон привился от коронавируса. События дня
Global Look Press  / L.Urman

Французский президент Эммануэль Макрон на своей странице в Twitter написал, что привился от коронавируса. При этом он не стал сообщать, какой именно препарат использовался. Глава Франции также призвал сограждан вакцинироваться. Напомним, Макрон заразился коронавирусом в декабре. Он находился на самоизоляции в течение недели. Позже стало известно, что его супруга также переболела COVID-19.

В Хабаровском крае прогнозируют паводки

Макрон привился от коронавируса. События дня
27.mchs.gov.ru  / Пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Согласно прогнозу главного управления МЧС по Хабаровскому краю, уровень воды в реках в ближайшие дни может увеличиться, что приведет к потопам в населенных пунктах. В результате сформировавшихся паводков в верхнем течении реки Амур, на реках Селемджа и Нора у Хабаровска к 10-11 июня ожидается достижение отметки уровня воды до 450 сантиметров. По данным МЧС, в целом гидрологическая обстановка Хабаровского края «относительно спокойная». Спасатели просят жителей региона соблюдать правила личной безопасности и предпринять все необходимые меры по сохранению своего имущества.

 

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Все новости / ФАН-ТВ / Макрон привился от коронавируса. События дня
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