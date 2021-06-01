Макрон привился от коронавируса. События дня

Захарова обвинила Чехию в нарушении Венской конвенции
Высылка российских дипломатов из Праги нарушает Венскую конвенцию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в социальной сети Facebook.
«Венской конвенции противоречат рейдерский захват в США российской дипломатической собственности и высылка российских дипломатов Прагой из-за многолетней неспособности расследовать свои собственные происшествия», — написала она.
Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что Россия якобы нарушила Венскую конвенцию. По его словам, это произошло, когда Москва создала список недружественных стран.
Россия возобновит авиасообщение с восемью странами
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Российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение не продлевать ограничение на авиасообщение с Великобританией. Со 2 июня рейсы Москва — Лондон вновь будут проходить трижды в неделю. Также Россия возобновляет авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией. Кроме того, принято решение об увеличении с 10 июня количества авиарейсов с Белоруссией по маршруту Москва — Минск до 10 раз в неделю на взаимной основе.
Макрон привился от коронавируса
Global Look Press / L.Urman
Французский президент Эммануэль Макрон на своей странице в Twitter написал, что привился от коронавируса. При этом он не стал сообщать, какой именно препарат использовался. Глава Франции также призвал сограждан вакцинироваться. Напомним, Макрон заразился коронавирусом в декабре. Он находился на самоизоляции в течение недели. Позже стало известно, что его супруга также переболела COVID-19.
В Хабаровском крае прогнозируют паводки
27.mchs.gov.ru / Пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Согласно прогнозу главного управления МЧС по Хабаровскому краю, уровень воды в реках в ближайшие дни может увеличиться, что приведет к потопам в населенных пунктах. В результате сформировавшихся паводков в верхнем течении реки Амур, на реках Селемджа и Нора у Хабаровска к 10-11 июня ожидается достижение отметки уровня воды до 450 сантиметров. По данным МЧС, в целом гидрологическая обстановка Хабаровского края «относительно спокойная». Спасатели просят жителей региона соблюдать правила личной безопасности и предпринять все необходимые меры по сохранению своего имущества.