Макрон привился от коронавируса. События дня

Захарова обвинила Чехию в нарушении Венской конвенции Высылка российских дипломатов из Праги нарушает Венскую конвенцию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в социальной сети Facebook. «Венской конвенции противоречат рейдерский захват в США российской дипломатической собственности и высылка российских дипломатов Прагой из-за многолетней неспособности расследовать свои собственные происшествия», — написала она. Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что Россия якобы нарушила Венскую конвенцию. По его словам, это произошло, когда Москва создала список недружественных стран.

Россия возобновит авиасообщение с восемью странами pixabay.com / Российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение не продлевать ограничение на авиасообщение с Великобританией. Со 2 июня рейсы Москва — Лондон вновь будут проходить трижды в неделю. Также Россия возобновляет авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией. Кроме того, принято решение об увеличении с 10 июня количества авиарейсов с Белоруссией по маршруту Москва — Минск до 10 раз в неделю на взаимной основе.

Макрон привился от коронавируса Global Look Press / L.Urman Французский президент Эммануэль Макрон на своей странице в Twitter написал, что привился от коронавируса. При этом он не стал сообщать, какой именно препарат использовался. Глава Франции также призвал сограждан вакцинироваться. Напомним, Макрон заразился коронавирусом в декабре. Он находился на самоизоляции в течение недели. Позже стало известно, что его супруга также переболела COVID-19.