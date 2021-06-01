Глава ВТБ рассказал о планах банков на случай усиления санкций США

Москва, 1 июня. Центробанк и другие участники рынка имеют план на план случай усиления американских санкций в отношении госбанков, рассказал глава ВТБ Андрей Костин.

План действий на такой вариант развития событий был утвержден еще в 2018 году, рассказал Костин в беседе с РБК. Он подразумевает поддержку государства банковским организациям, особенно в части работы с вкладчиками.

«Все банковское сообщество будет помогать, такие сценарии все проработаны. Мы их постепенно обновляем с учетом развития ситуации», — отметил Костин.

При этом предприятия будут продолжать выполнять свои финансовые обязательства. Также недавно в Центробанке сообщили, что кредитные организации будут должны изменить минимальный лимит для денежных переводов россиян через Систему быстрых платежей до 10 июня.