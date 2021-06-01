Медведев заявил, что в России останутся две или три крупные партии

Москва, 1 июня. Большое количество конкурирующих политических партий приводит к политической неразберихе, из-за которой в парламенте не могут прийти к консенсусу.

Такую точку зрения высказал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в беседе с изданием «Коммерсант». Со временем на территории страны останутся две или три крупные политические партии, что является абсолютно нормальным итогом, подчеркнул он.

«Но вот уж чего точно не должно быть и что плохо для страны — это когда соревнуются десятки, извините, живопырок», — резко высказался политик.

Медведев добавил, что рано или поздно произойдет структуризация политического поля, которая и приведет к упрощению политического пространства. В целом председатель ЕР оценил текущий период времени в России как более стабильный, чем в 1990-м году, несмотря на пандемию.