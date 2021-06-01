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08:17
Политика
Правоохранители проводят обыск в квартире Дмитрия Гудкова
08:14
Политика
Медведев рассказал, что «Единую Россию» отличает от КПСС
08:00
Экономика
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
08:00
Общество
Международный день защиты детей: история, традиции, интересные факты
07:58
Политика
«Сливший» базу данных экс-сотрудник ФБК* рассказал о «показухе» в петербургском штабе
07:54
Общество
Число невыездных из-за долгов россиян достигло более 5 млн
07:53
Шоу-бизнес
Страстный поцелуй Тилля Линдеманна с Аглаей Тарасовой спровоцировал слухи о романе
07:52
Политика
Медведев заявил, что Россия устала от конфронтации с западными странами
07:50
Политика
Переговоры Байдена и Путина можно рассекретить
07:43
Экономика
Глава ВТБ рассказал о планах банков на случай усиления санкций США
07:31
Политика
Медведев заявил, что в России останутся две или три крупные партии
07:29
Общество
Солист Rammstein выпустил клип Ich hasse Kinder в День защиты детей
07:24
Общество
Россияне пересядут на электромобили через 20-30 лет
07:20
Общество
Полиция пришла с обысками к экс-председателю «Открытой России»
07:00
Происшествия
Пожарные потушили огонь возле телецентра на севере Сахалина
06:59
Общество
Способ пресечь участие подростков в незаконных акциях назвали в МВД России
06:55
Происшествия
Один человек погиб в ночном ДТП в Новосибирске
06:36
Происшествия
Уровень воды в реках Хабаровска может достигнуть опасной отметки к 10 июня
06:35
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Россияне пересядут на электромобили через 20-30 лет

Общество
Россияне пересядут на электромобили через 20-30 лет
wikipedia.org  /  PD

Москва, 1 июня. Многие крупнейшие представители автопрома собираются прекратить производство автомобилей с ДВС к 2030 году.

Поэтому через 20 или 30 лет можно ожидать, что все россияне пересядут на электрический транспорт, считает специальный представитель президента РФ по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Если автомобилей с ДВС не будет, то пересядут на электромобили. Не только чиновники, но и остальные», — пояснил он.

Сейчас учеными доказано, что двигатели внутреннего сгорания являются одним из главных факторов глобального изменения климата. Виной тому выбросы СО2 в атмосферу во время использования ДВС.

Ранее МВД РФ опровергло информацию о принудительной установке замков на автомобили пойманных на нетрезвом вождении водителей. Несмотря на это, читатели СМИ успели высказать свое мнение об этой идее.

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Все новости / Общество / Россияне пересядут на электромобили через 20-30 лет
россия авто электромобиль
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