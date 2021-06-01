Россияне пересядут на электромобили через 20-30 лет

Москва, 1 июня. Многие крупнейшие представители автопрома собираются прекратить производство автомобилей с ДВС к 2030 году.

Поэтому через 20 или 30 лет можно ожидать, что все россияне пересядут на электрический транспорт, считает специальный представитель президента РФ по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Если автомобилей с ДВС не будет, то пересядут на электромобили. Не только чиновники, но и остальные», — пояснил он.

Сейчас учеными доказано, что двигатели внутреннего сгорания являются одним из главных факторов глобального изменения климата. Виной тому выбросы СО2 в атмосферу во время использования ДВС.

Ранее МВД РФ опровергло информацию о принудительной установке замков на автомобили пойманных на нетрезвом вождении водителей. Несмотря на это, читатели СМИ успели высказать свое мнение об этой идее.