Полиция пришла с обысками к экс-председателю «Открытой России»

Москва, 1 июня. Обыски проходят в квартирах экс-председателя нежелательной в России организации «Открытая Россия»1 Александра Соловьева и главы штаба Дмитрия Гудкова Виталия Венидиктова.

Ночью завершился обыск в петербургской квартире экс-директора «Открытки» Андрея Пивоварова. Об этом также сообщила его адвокат Татьяна Усманова.

Пивоваров после задержания передал письмо через своего адвоката, в котором сообщал, что его повезут на обыск домой, после чего отправят в Краснодар, где на него заведено уголовное дело в связи с сотрудничеством с нежелательной организацией.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ