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08:14
Политика
Медведев рассказал, что «Единую Россию» отличает от КПСС
08:14
Политика
Правоохранители проводят обыск в квартире Дмитрия Гудкова
08:00
Экономика
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
08:00
Общество
Международный день защиты детей: история, традиции, интересные факты
07:58
Политика
«Сливший» базу данных экс-сотрудник ФБК* рассказал о «показухе» в петербургском штабе
07:54
Общество
Число невыездных из-за долгов россиян достигло более 5 млн
07:53
Шоу-бизнес
Страстный поцелуй Тилля Линдеманна с Аглаей Тарасовой спровоцировал слухи о романе
07:52
Политика
Медведев заявил, что Россия устала от конфронтации с западными странами
07:50
Политика
Переговоры Байдена и Путина можно рассекретить
07:43
Экономика
Глава ВТБ рассказал о планах банков на случай усиления санкций США
07:31
Политика
Медведев заявил, что в России останутся две или три крупные партии
07:29
Общество
Солист Rammstein выпустил клип Ich hasse Kinder в День защиты детей
07:24
Общество
Россияне пересядут на электромобили через 20-30 лет
07:20
Общество
Полиция пришла с обысками к экс-председателю «Открытой России»
07:00
Происшествия
Пожарные потушили огонь возле телецентра на севере Сахалина
06:59
Общество
Способ пресечь участие подростков в незаконных акциях назвали в МВД России
06:55
Происшествия
Один человек погиб в ночном ДТП в Новосибирске
06:36
Происшествия
Уровень воды в реках Хабаровска может достигнуть опасной отметки к 10 июня
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Пожарные потушили огонь возле телецентра на севере Сахалина

Происшествия
Пожарные потушили огонь возле телецентра на севере Сахалина
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Южно-Сахалинск, 1 июня. Очевидцы сообщили о пожаре на пустыре в районе телецентра в городе Соха Сахалинской области.

Сообщение о пожаре поступило в региональный главк МЧС в 15:33 понедельника. Спасатели прибыли к месту ЧП через девять минут. К моменту их прибытия мусор и сухая трава горели на площади 700 квадратных метров.

Спустя час огонь был потушен. В тушении участвовали пять сотрудников и одна единица техники от МЧС. Никто не пострадал в результате происшествия.

Ранее сообщалось, что спасатели вывели 20 человек из горящего дома в Южно-Сахалинске. Инцидент произошел 21 мая.

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пожар город оха
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