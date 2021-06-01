Пожарные потушили огонь возле телецентра на севере Сахалина

Южно-Сахалинск, 1 июня. Очевидцы сообщили о пожаре на пустыре в районе телецентра в городе Соха Сахалинской области.

Сообщение о пожаре поступило в региональный главк МЧС в 15:33 понедельника. Спасатели прибыли к месту ЧП через девять минут. К моменту их прибытия мусор и сухая трава горели на площади 700 квадратных метров.

Спустя час огонь был потушен. В тушении участвовали пять сотрудников и одна единица техники от МЧС. Никто не пострадал в результате происшествия.

Ранее сообщалось, что спасатели вывели 20 человек из горящего дома в Южно-Сахалинске. Инцидент произошел 21 мая.