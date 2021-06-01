Способ пресечь участие подростков в незаконных акциях назвали в МВД России

Москва, 1 июня. Заместитель начальника ГУОООП МВД Вадим Гайдов заявил, что разрешать негативные процессы в подростковой среде не всегда следует силой.

Поэтому ведомство предложило увлекать несовершеннолетних россиян в секциях по внеурочной занятости на безвозмездной основе, информирует РИА Новости.

«Купирование негативных процессов среди подростков и молодежи силовыми методами, административными и уголовно-правовыми мерами зачастую дает кратковременный результат, а может иметь и обратный эффект», — рассказал заместитель начальника ГУОООП МВД Вадим Гайдов.

Секции должны быть доступны для подростков в финансовом и территориальном плане. Они должны стать достойной альтернативой участию в незаконных акциях и митингах для подростков. Также недавно детский психолог посоветовал не пренебрегать возможностью обращаться вместе с ребенком к специалисту.