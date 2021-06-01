Ани Лорак рассказала о баснословных гонорарах за откровенные фотосъемки

Москва, 1 июня. Певица Ани Лорак рассказала, что порой мужские журналы предлагают ей гонорары до миллиона рублей за откровенную фотосессию.

Да и в целом подобные предложения поступают довольно часто, хотя артистка предпочитает делиться откровенными кадрами исключительно в своих социальных сетях или во время съемок клипов.

«Даже деньги предлагают, тысяч 500, вот до миллиона доходило. Но миллион — это значит фотосессия в стиле hot», — поделилась певица.

Не исключено, что издания охотятся за фотоснимками Лорак из-за многолетних отказов артистки. В начале карьеры она иногда снималась для таких журналов, но исключительно в купальниках или полном комплекте белья, что сделало ее «запретным плодом» для СМИ такого направления. Как правило, некоторые артисты предпочитают сами платить изданиям за возможность разместить свои снимки на разворотах, так сделала, например, телеведущая Анастасия Ивлеева в журнале Playboy.

Недавно нарколог оценил странное поведение певицы Ольги Бузовой во время нашумевшего концерта в Волгограде. По мнению специалиста, девушка не была под воздействием запрещенных веществ, максимум в состоянии легкого алкогольного опьянения.