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01 июня 06:46
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новостей
06:36
Происшествия
Уровень воды в реках Хабаровска может достигнуть опасной отметки к 10 июня
06:35
Шоу-бизнес
Ани Лорак рассказала о баснословных гонорарах за откровенные фотосъемки
06:30
Общество
Немцы откровенно рассказали о своих впечатлениях от Крыма
06:19
Общество
Кинолог назвал главные правила при общении с собакой
06:19
Происшествия
Мотоциклист попал в страшную аварию с Lexus в Забайкалье
06:18
Экономика
Производителям кормов для животных грозят многомиллионные убытки
05:53
Шоу-бизнес
«Выразил явную проблему»: как в Сети отреагировали на провокационный клип Линдеманна
05:53
Общество
Астроном рассказал, где можно будет увидеть ближайшее солнечное затмение
05:36
Спорт
Футбольный матч закончился обоюдным поражением команд в Приморье
05:35
Общество
Большинство россиян поддержали идею заменить трудовых мигрантов заключенными
05:30
Общество
Синоптики спрогнозировали сильные дожди и ветер в Забайкалье
05:18
Общество
Он что-то знает: в Сети поинтересовались причиной защиты Протасевича Украиной
05:18
Общество
Две трети российских родителей считают соцсети главной проблемой детей
05:02
Общество
ОП РФ предложила ввести отцовский капитал в России
05:00
Общество
Тема охраны школ становится острой, когда речь заходит о денежной нагрузке на семьи
04:59
Общество
Каждый четвертый сотрудник компаний в России не понимает принципа премирования
04:59
Общество
Старый клоун: россияне ответили Байдену на призывы встретиться с Путиным
04:59
Общество
АКРА назвало регионы, где можно накопить на жилье за три года
04:56
Общество
Дрозденко обратился к жителям Ленобласти по случаю Дня защиты детей
04:41
Общество
Онкодерматолог назвала признаки смертельно опасных «веснушек»
Все новости

Ани Лорак рассказала о баснословных гонорарах за откровенные фотосъемки

Шоу-бизнес
Ани Лорак рассказала о баснословных гонорарах за откровенные фотосъемки
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 1 июня. Певица Ани Лорак рассказала, что порой мужские журналы предлагают ей гонорары до миллиона рублей за откровенную фотосессию.

Да и в целом подобные предложения поступают довольно часто, хотя артистка предпочитает делиться откровенными кадрами исключительно в своих социальных сетях или во время съемок клипов.

«Даже деньги предлагают, тысяч 500, вот до миллиона доходило. Но миллион — это значит фотосессия в стиле hot», — поделилась певица.

Не исключено, что издания охотятся за фотоснимками Лорак из-за многолетних отказов артистки. В начале карьеры она иногда снималась для таких журналов, но исключительно в купальниках или полном комплекте белья, что сделало ее «запретным плодом» для СМИ такого направления. Как правило, некоторые артисты предпочитают сами платить изданиям за возможность разместить свои снимки на разворотах, так сделала, например, телеведущая Анастасия Ивлеева в журнале Playboy.

Недавно нарколог оценил странное поведение певицы Ольги Бузовой во время нашумевшего концерта в Волгограде. По мнению специалиста, девушка не была под воздействием запрещенных веществ, максимум в состоянии легкого алкогольного опьянения.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ани Лорак рассказала о баснословных гонорарах за откровенные фотосъемки
Ани Лорак фотосессия фотосъемка
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