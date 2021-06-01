Ростовский завод шампанских вин перенес производство в Башкирию

Ростов-на-Дону, 1 июня. Ростовский комбинат шампанских вин, старейшее предприятие Донской столицы, осуществил перенос производственных мощностей в Башкирию. Теперь игристые вина будут производится на ЗАО «Боска-Рус».

Сам переезд произошел еще в апреле текущего года, однако рассказать о нем решили только сейчас. Как отмечает деловое издание «Город N», Ростовский завод провел тендер на наилучшие условия по изготовлению игристых вин под марками: «Рашель», «Ростовское» и «Ростовское золотое». Уфимское предприятие оказалось самым оптимальным.

Эксперты пояснили, что работа ростовского комбината стала невыгодной по причине новых правил регулирования алкогольного рынка. Дело в том, что ростовский завод не имел своих виноградников, а с 2020 года игристые вина можно производить только из отечественных виноматериалов.

Несмотря на закрытие производства в Ростове, завод планирует реализовать такое же количество продукции, как и в прошлом году с помощью дистрибуции.

В самом комбинате отмечают, что переезд — вынужденная мера, которая никак не отразится на количестве и географии поставок, а также не затронет работу сетевых партнеров.

Ранее ФАН сообщал, что в Донской столице начнут строить новый тракторный завод. Городской промышленный гигант Ростсельмаш уже получил разрешение на застройку и готов приступить к работе.