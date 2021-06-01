Ростовский завод шампанских вин перенес производство в Башкирию

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
01 июня 09:48
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:46
Общество
Куда ребенку летом: в детский лагерь, к бабушке в деревню или поработать в городе?
09:46
Общество
Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» посетит с гастролями Египет и ОАЭ
09:46
Происшествия
Подозреваемые в реабилитации нацизма признались и раскаялись
09:45
Политика
Госдума рассмотрит законопроект о работе Генпрокуратуры РФ в иностранных судах
09:43
Армия
Россия проинспектирует район в Эстонии согласно положениям Венского документа
09:42
Общество
Умеренно теплое и «суховатое» лето прогнозируют синоптики в Москве
09:42
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с двумя легковушками на трассе М-4 «Дон», появилось видео
09:41
Шоу-бизнес
Манижа рассказала о своей сексуальности
09:40
Россия
Уральская торговая компания банкротит новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс»
09:40
Наука
Шведские ученые связали риск преждевременных родов с вирусом папилломы человека
09:39
Общество
«Дюна» Дэвида Линча выйдет в 4K Blu-ray
09:39
Общество
Художник из Петербурга придумал набор Lego с персонажами «Деревни дураков»
09:38
Спорт
Как правильно бегать по Петербургу, объяснит директор PushkinRun
09:37
Происшествия
Шесть умерших от COVID-19 человек выловили из индийской реки Ганг
09:36
Общество
Ученые из «Вектора» опровергли возможность пандемии из-за южноиндийского штамма COVID-19
09:35
Общество
Путешественница из России узнала кодовое слово для получения скидки в Сочи
09:34
Экономика
Автолюбителям рассказали о самом продаваемом пикапе в России
09:30
Общество
Что делать с западными пропагандистами, расскажет Константин Придыбайло
09:28
ФАН-ТВ
Макрон привился от коронавируса. События дня
09:28
Происшествия
СК возбудил дело после гибели ребенка под колесами поезда в Челябинской области
Все новости
01 июня 09:48
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:46
Общество
Куда ребенку летом: в детский лагерь, к бабушке в деревню или поработать в городе?
09:46
Общество
Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» посетит с гастролями Египет и ОАЭ
09:46
Происшествия
Подозреваемые в реабилитации нацизма признались и раскаялись
09:45
Политика
Госдума рассмотрит законопроект о работе Генпрокуратуры РФ в иностранных судах
09:43
Армия
Россия проинспектирует район в Эстонии согласно положениям Венского документа
09:42
Общество
Умеренно теплое и «суховатое» лето прогнозируют синоптики в Москве
09:42
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с двумя легковушками на трассе М-4 «Дон», появилось видео
09:41
Шоу-бизнес
Манижа рассказала о своей сексуальности
09:40
Россия
Уральская торговая компания банкротит новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс»
09:40
Наука
Шведские ученые связали риск преждевременных родов с вирусом папилломы человека
09:39
Общество
«Дюна» Дэвида Линча выйдет в 4K Blu-ray
09:39
Общество
Художник из Петербурга придумал набор Lego с персонажами «Деревни дураков»
09:38
Спорт
Как правильно бегать по Петербургу, объяснит директор PushkinRun
09:37
Происшествия
Шесть умерших от COVID-19 человек выловили из индийской реки Ганг
09:36
Общество
Ученые из «Вектора» опровергли возможность пандемии из-за южноиндийского штамма COVID-19
09:35
Общество
Путешественница из России узнала кодовое слово для получения скидки в Сочи
09:34
Экономика
Автолюбителям рассказали о самом продаваемом пикапе в России
09:30
Общество
Что делать с западными пропагандистами, расскажет Константин Придыбайло
09:28
ФАН-ТВ
Макрон привился от коронавируса. События дня
09:28
Происшествия
СК возбудил дело после гибели ребенка под колесами поезда в Челябинской области
Все новости

Ростовский завод шампанских вин перенес производство в Башкирию

Общество
Ростовский завод шампанских вин перенес производство в Башкирию
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Ростов-на-Дону, 1 июня. Ростовский комбинат шампанских вин, старейшее предприятие Донской столицы, осуществил перенос производственных мощностей в Башкирию. Теперь игристые вина будут производится на ЗАО «Боска-Рус». 

Сам переезд произошел еще в апреле текущего года, однако рассказать о нем решили только сейчас. Как отмечает деловое издание «Город N», Ростовский завод провел тендер на наилучшие условия по изготовлению игристых вин под марками: «Рашель», «Ростовское» и «Ростовское золотое». Уфимское предприятие оказалось самым оптимальным.

Эксперты пояснили, что работа ростовского комбината стала невыгодной по причине новых правил регулирования алкогольного рынка. Дело в том, что ростовский завод не имел своих виноградников, а с 2020 года игристые вина можно производить только из отечественных виноматериалов.

Несмотря на закрытие производства в Ростове, завод планирует реализовать такое же количество продукции, как и в прошлом году с помощью дистрибуции. 

В самом комбинате отмечают, что переезд — вынужденная мера, которая никак не отразится на количестве и географии поставок, а также не затронет работу сетевых партнеров. 

Ранее ФАН сообщал, что в Донской столице начнут строить новый тракторный завод. Городской промышленный гигант Ростсельмаш уже получил разрешение на застройку и готов приступить к работе.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ростовский завод шампанских вин перенес производство в Башкирию
уфа ростов-на-дону шампанское РКШБ
Комментировать
Самое популярное
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Политика 174280 29 May 2021
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
Политика 88821 31 May 2021
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Спорт 55373 29 May 2021
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Общество 44263 29 May 2021
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Актриса Елена Проклова заявила о бесплодии своего коллеги Александра Абдулова
Шоу-бизнес 31185 29 May 2021
Актриса Елена Проклова заявила о бесплодии своего коллеги Александра Абдулова
Рейтинг@Mail.ru