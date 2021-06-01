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06:36
Происшествия
Уровень воды в реках Хабаровска может достигнуть опасной отметки к 10 июня
06:35
Шоу-бизнес
Ани Лорак рассказала о баснословных гонорарах за откровенные фотосъемки
06:30
Общество
Немцы откровенно рассказали о своих впечатлениях от Крыма
06:19
Общество
Кинолог назвал главные правила при общении с собакой
06:19
Происшествия
Мотоциклист попал в страшную аварию с Lexus в Забайкалье
06:18
Экономика
Производителям кормов для животных грозят многомиллионные убытки
05:53
Шоу-бизнес
«Выразил явную проблему»: как в Сети отреагировали на провокационный клип Линдеманна
05:53
Общество
Астроном рассказал, где можно будет увидеть ближайшее солнечное затмение
05:36
Спорт
Футбольный матч закончился обоюдным поражением команд в Приморье
05:35
Общество
Большинство россиян поддержали идею заменить трудовых мигрантов заключенными
05:30
Общество
Синоптики спрогнозировали сильные дожди и ветер в Забайкалье
05:18
Общество
Он что-то знает: в Сети поинтересовались причиной защиты Протасевича Украиной
05:18
Общество
Две трети российских родителей считают соцсети главной проблемой детей
05:02
Общество
ОП РФ предложила ввести отцовский капитал в России
05:00
Общество
Тема охраны школ становится острой, когда речь заходит о денежной нагрузке на семьи
04:59
Общество
Каждый четвертый сотрудник компаний в России не понимает принципа премирования
04:59
Общество
Старый клоун: россияне ответили Байдену на призывы встретиться с Путиным
04:59
Общество
АКРА назвало регионы, где можно накопить на жилье за три года
04:56
Общество
Дрозденко обратился к жителям Ленобласти по случаю Дня защиты детей
04:41
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Кинолог назвал главные правила при общении с собакой

Общество
Кинолог назвал главные правила при общении с собакой
pixabay.com  /  Lepale

Москва, 1 июня. Есть ряд правил, которым нужно обучить детей для общения с собакой.

Взрослые обязаны научить детей гуманному и ответственному отношению с животными, а также обеспечить безопасное взаимодействие. Ребенок должен знать, как поступать в экстренных случаях. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев РИА Новости.

«Не нужно прикасаться к незнакомой собаке без разрешения ее хозяина, также не нужно насильно заставлять обниматься или играть свою собаку», — отметил эксперт.

Если хозяин животного разрешил познакомиться с собакой, к ней нужно спокойной подойти и дать понюхать руку. После контакта, питомца можно почесать по подбородку, шее или груди. По голове Голубев не советует гладить собаку.

Если собака зевает, облизывается, отворачивается, поджимает хвост, уши или со страхом ложится на спину, значит ее нужно оставить в покое. Об угрозе говорит оскал, сморщенный нос и взгляд в глаза.

Собаку также нельзя дразнить: кричать, имитировать лай или размахивать руками. За это она может укусить. Животное не стоит и будить.

Если собака бежит навстречу без поводка, значит нужно встать прямо и не двигаться. Запрещено кричать и убегать, а также смотреть на животное.

Ранее кинолог Голубев перечислил опасности для собак на даче. Питомец во время прогулки на даче может заразиться инфекцией или травмироваться.

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дети собака агрессия
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