Кинолог назвал главные правила при общении с собакой

Москва, 1 июня. Есть ряд правил, которым нужно обучить детей для общения с собакой.

Взрослые обязаны научить детей гуманному и ответственному отношению с животными, а также обеспечить безопасное взаимодействие. Ребенок должен знать, как поступать в экстренных случаях. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев РИА Новости.

«Не нужно прикасаться к незнакомой собаке без разрешения ее хозяина, также не нужно насильно заставлять обниматься или играть свою собаку», — отметил эксперт.

Если хозяин животного разрешил познакомиться с собакой, к ней нужно спокойной подойти и дать понюхать руку. После контакта, питомца можно почесать по подбородку, шее или груди. По голове Голубев не советует гладить собаку.

Если собака зевает, облизывается, отворачивается, поджимает хвост, уши или со страхом ложится на спину, значит ее нужно оставить в покое. Об угрозе говорит оскал, сморщенный нос и взгляд в глаза.

Собаку также нельзя дразнить: кричать, имитировать лай или размахивать руками. За это она может укусить. Животное не стоит и будить.

Если собака бежит навстречу без поводка, значит нужно встать прямо и не двигаться. Запрещено кричать и убегать, а также смотреть на животное.

Ранее кинолог Голубев перечислил опасности для собак на даче. Питомец во время прогулки на даче может заразиться инфекцией или травмироваться.