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01 июня 06:47
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:36
Происшествия
Уровень воды в реках Хабаровска может достигнуть опасной отметки к 10 июня
06:35
Шоу-бизнес
Ани Лорак рассказала о баснословных гонорарах за откровенные фотосъемки
06:30
Общество
Немцы откровенно рассказали о своих впечатлениях от Крыма
06:19
Общество
Кинолог назвал главные правила при общении с собакой
06:19
Происшествия
Мотоциклист попал в страшную аварию с Lexus в Забайкалье
06:18
Экономика
Производителям кормов для животных грозят многомиллионные убытки
05:53
Шоу-бизнес
«Выразил явную проблему»: как в Сети отреагировали на провокационный клип Линдеманна
05:53
Общество
Астроном рассказал, где можно будет увидеть ближайшее солнечное затмение
05:36
Спорт
Футбольный матч закончился обоюдным поражением команд в Приморье
05:35
Общество
Большинство россиян поддержали идею заменить трудовых мигрантов заключенными
05:30
Общество
Синоптики спрогнозировали сильные дожди и ветер в Забайкалье
05:18
Общество
Он что-то знает: в Сети поинтересовались причиной защиты Протасевича Украиной
05:18
Общество
Две трети российских родителей считают соцсети главной проблемой детей
05:02
Общество
ОП РФ предложила ввести отцовский капитал в России
05:00
Общество
Тема охраны школ становится острой, когда речь заходит о денежной нагрузке на семьи
04:59
Общество
Каждый четвертый сотрудник компаний в России не понимает принципа премирования
04:59
Общество
Старый клоун: россияне ответили Байдену на призывы встретиться с Путиным
04:59
Общество
АКРА назвало регионы, где можно накопить на жилье за три года
04:56
Общество
Дрозденко обратился к жителям Ленобласти по случаю Дня защиты детей
04:41
Общество
Онкодерматолог назвала признаки смертельно опасных «веснушек»
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Мотоциклист попал в страшную аварию с Lexus в Забайкалье

Происшествия
Мотоциклист попал в страшную аварию с Lexus в Забайкалье
пресс-служба администрации Краснодара

Чита, 1 июня. Мотоциклист попал в больницу в результате аварии Lexus RX250 в Борзинском районе Забайкалья.

Происшествие произошло в 13:30 на трассе Борзя — Чиндант-2. Мотоциклист, который находился за рулем Racer RC250, был госпитализирован, делятся информацией в УГИБДД по Забайкалью. У водителя двухколесного транспортного средства зафиксированы многочисленные травмы, полученные в результате аварии.

Московский таксист ранее стал инициатором ДТП с пятью машинами возле дома 73 по улице Фестивальной. Водитель такси по неустановленным причинам врезался в задний бампер припаркованного автомобиля, вызвав цепную реакцию, в результате которой были повреждены пять транспортных средств.

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Все новости / Происшествия / Мотоциклист попал в страшную аварию с Lexus в Забайкалье
дтп авария забайкалье
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