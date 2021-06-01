Мотоциклист попал в страшную аварию с Lexus в Забайкалье

Чита, 1 июня. Мотоциклист попал в больницу в результате аварии Lexus RX250 в Борзинском районе Забайкалья.

Происшествие произошло в 13:30 на трассе Борзя — Чиндант-2. Мотоциклист, который находился за рулем Racer RC250, был госпитализирован, делятся информацией в УГИБДД по Забайкалью. У водителя двухколесного транспортного средства зафиксированы многочисленные травмы, полученные в результате аварии.

Московский таксист ранее стал инициатором ДТП с пятью машинами возле дома 73 по улице Фестивальной. Водитель такси по неустановленным причинам врезался в задний бампер припаркованного автомобиля, вызвав цепную реакцию, в результате которой были повреждены пять транспортных средств.