Производителям кормов для животных грозят многомиллионные убытки

Москва, 1 июня. Новые требования к оформлению упаковок кормов для животных могут привести к убыткам на производстве, а также подорожанию этих товаров.

Минпромторг РФ с 21 июня планирует потребовать от производителей, маркировать корма знаком соответствия СТР. На данный момент эта категория кормов маркируется знаком РСТ, это значит что производителям предстоит изменить внешний вид упаковки.

По данным Ассоциации производителей кормов для домашних животных, соответствующее требование принесет многомиллионные убытки. Например, списание уже напечатанной упаковки грозит потерей более 550 млн рублей. Чтобы напечатать новую упаковку, потребуется еще 530 млн руб.

По мнению представителей бизнеса, выходом могла бы стать отсрочка вступления в силу изменений на 18 месяцев. Также в качестве альтернативы предлагают нанесение наклеек.

Ранее россиянам назвали сроки замедления роста цен на многие продукты. Эксперты считают, что вернуть изменение инфляции к нормальным темпам поможет конкуренция на производстве и в торговле, а также оптимизация затрат во всех сферах.