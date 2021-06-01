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01 июня 06:47
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06:36
Происшествия
Уровень воды в реках Хабаровска может достигнуть опасной отметки к 10 июня
06:35
Шоу-бизнес
Ани Лорак рассказала о баснословных гонорарах за откровенные фотосъемки
06:30
Общество
Немцы откровенно рассказали о своих впечатлениях от Крыма
06:19
Общество
Кинолог назвал главные правила при общении с собакой
06:19
Происшествия
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06:18
Экономика
Производителям кормов для животных грозят многомиллионные убытки
05:53
Шоу-бизнес
«Выразил явную проблему»: как в Сети отреагировали на провокационный клип Линдеманна
05:53
Общество
Астроном рассказал, где можно будет увидеть ближайшее солнечное затмение
05:36
Спорт
Футбольный матч закончился обоюдным поражением команд в Приморье
05:35
Общество
Большинство россиян поддержали идею заменить трудовых мигрантов заключенными
05:30
Общество
Синоптики спрогнозировали сильные дожди и ветер в Забайкалье
05:18
Общество
Он что-то знает: в Сети поинтересовались причиной защиты Протасевича Украиной
05:18
Общество
Две трети российских родителей считают соцсети главной проблемой детей
05:02
Общество
ОП РФ предложила ввести отцовский капитал в России
05:00
Общество
Тема охраны школ становится острой, когда речь заходит о денежной нагрузке на семьи
04:59
Общество
Каждый четвертый сотрудник компаний в России не понимает принципа премирования
04:59
Общество
Старый клоун: россияне ответили Байдену на призывы встретиться с Путиным
04:59
Общество
АКРА назвало регионы, где можно накопить на жилье за три года
04:56
Общество
Дрозденко обратился к жителям Ленобласти по случаю Дня защиты детей
04:41
Общество
Онкодерматолог назвала признаки смертельно опасных «веснушек»
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Производителям кормов для животных грозят многомиллионные убытки

Экономика
Производителям кормов для животных грозят многомиллионные убытки
pixabay.com

Москва, 1 июня. Новые требования к оформлению упаковок кормов для животных могут привести к убыткам на производстве, а также подорожанию этих товаров.

Минпромторг РФ с 21 июня планирует потребовать от производителей, маркировать корма знаком соответствия СТР. На данный момент эта категория кормов маркируется знаком РСТ, это значит что производителям предстоит изменить внешний вид упаковки.

По данным Ассоциации производителей кормов для домашних животных, соответствующее требование принесет многомиллионные убытки. Например, списание уже напечатанной упаковки грозит потерей более 550 млн рублей. Чтобы напечатать новую упаковку, потребуется еще 530 млн руб.

По мнению представителей бизнеса, выходом могла бы стать отсрочка вступления в силу изменений на 18 месяцев. Также в качестве альтернативы предлагают нанесение наклеек.

Ранее россиянам назвали сроки замедления роста цен на многие продукты. Эксперты считают, что вернуть изменение инфляции к нормальным темпам поможет конкуренция на производстве и в торговле, а также оптимизация затрат во всех сферах.

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Все новости / Экономика / Производителям кормов для животных грозят многомиллионные убытки
экономика цены упаковка
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