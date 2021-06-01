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Шоу-бизнес
Ани Лорак рассказала о баснословных гонорарах за откровенные фотосъемки
06:30
Общество
Немцы откровенно рассказали о своих впечатлениях от Крыма
06:19
Общество
Кинолог назвал главные правила при общении с собакой
06:19
Происшествия
Мотоциклист попал в страшную аварию с Lexus в Забайкалье
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Шоу-бизнес
«Выразил явную проблему»: как в Сети отреагировали на провокационный клип Линдеманна
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Большинство россиян поддержали идею заменить трудовых мигрантов заключенными
05:30
Общество
Синоптики спрогнозировали сильные дожди и ветер в Забайкалье
05:18
Общество
Он что-то знает: в Сети поинтересовались причиной защиты Протасевича Украиной
05:18
Общество
Две трети российских родителей считают соцсети главной проблемой детей
05:02
Общество
ОП РФ предложила ввести отцовский капитал в России
05:00
Общество
Тема охраны школ становится острой, когда речь заходит о денежной нагрузке на семьи
04:59
Общество
Каждый четвертый сотрудник компаний в России не понимает принципа премирования
04:59
Общество
Старый клоун: россияне ответили Байдену на призывы встретиться с Путиным
04:59
Общество
АКРА назвало регионы, где можно накопить на жилье за три года
04:56
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«Выразил явную проблему»: как в Сети отреагировали на провокационный клип Линдеманна

Шоу-бизнес
«Выразил явную проблему»: как в Сети отреагировали на провокационный клип Линдеманна
wikipedia.org  /  Sven Mandel / CC BY-SA 4.0

Москва, 1 июня. Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил клип на песню Ich Hasse Kinder. Новое произведение было воспринято публикой неоднозначно, особенно в свете Дня защиты детей.

Название нового трека переводится как «Я ненавижу детей». Он был опубликован на официальном YouTube-канале немецкого исполнителя 1 июня. В этот день многие страны отмечают День защиты детей. Пользователи соцсетей разошлись во мнениях относительно клипа, в котором также снялся актер, певец и комик Александр Ревва.

«Снобы раскукарекались, впрочем, ничего нового», — отметил Евгений В.

Денис Д. не совсем понял, что Линдеманн хотел сказать этим клипом. Однако для немецкого музыканта это обычное явление.

«Вполне понятно с первого раза. Будучи ребенком гнобили, вырос — отомстил. Мораль сей басни такова: дети жестоки, и порой поступки, совершенные в детстве, могут отразиться на всей оставшейся жизни», — объяснил Павел Б.

Один из пользователей отметил, что песня звучит бодро. Она относится к тем, что при повторном прослушивании нравятся еще больше.

«А это нормально в День защиты детей выпускать клип с названием «Я ненавижу детей»? Но мне понравилось», — поделился мнением Андрей Т.

Другой комментатор остался разочарован новинкой от немецкого музыканта. Он считает, что его сольное творчество оставляет желать лучшего.

«Выразил явную проблему, которая повсеместна. К концу клипа четко показано, что сам сожалеет о содеянном, но насколько же затравили, если всех перерешал. Да и показано, что детей и семью свою любит, поэтому «Я ненавижу детей» обретает немного другой, не поверхностный смысл», — резюмировал Кеша М.

Ранее британская корпорация по поиску музыки Shazam представила топ-лист песен, которые пользуются наибольшей популярностью у пользователей.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Выразил явную проблему»: как в Сети отреагировали на провокационный клип Линдеманна
музыка rammstein клип линдеманн
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