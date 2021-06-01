«Выразил явную проблему»: как в Сети отреагировали на провокационный клип Линдеманна

Москва, 1 июня. Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил клип на песню Ich Hasse Kinder. Новое произведение было воспринято публикой неоднозначно, особенно в свете Дня защиты детей.

Название нового трека переводится как «Я ненавижу детей». Он был опубликован на официальном YouTube-канале немецкого исполнителя 1 июня. В этот день многие страны отмечают День защиты детей. Пользователи соцсетей разошлись во мнениях относительно клипа, в котором также снялся актер, певец и комик Александр Ревва.

«Снобы раскукарекались, впрочем, ничего нового», — отметил Евгений В.

Денис Д. не совсем понял, что Линдеманн хотел сказать этим клипом. Однако для немецкого музыканта это обычное явление.

«Вполне понятно с первого раза. Будучи ребенком гнобили, вырос — отомстил. Мораль сей басни такова: дети жестоки, и порой поступки, совершенные в детстве, могут отразиться на всей оставшейся жизни», — объяснил Павел Б.

Один из пользователей отметил, что песня звучит бодро. Она относится к тем, что при повторном прослушивании нравятся еще больше.

«А это нормально в День защиты детей выпускать клип с названием «Я ненавижу детей»? Но мне понравилось», — поделился мнением Андрей Т.

Другой комментатор остался разочарован новинкой от немецкого музыканта. Он считает, что его сольное творчество оставляет желать лучшего.

«Выразил явную проблему, которая повсеместна. К концу клипа четко показано, что сам сожалеет о содеянном, но насколько же затравили, если всех перерешал. Да и показано, что детей и семью свою любит, поэтому «Я ненавижу детей» обретает немного другой, не поверхностный смысл», — резюмировал Кеша М.

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