Астроном рассказал, где можно будет увидеть ближайшее солнечное затмение

Москва, 1 июня. В ближайшие десятилетия в России не будет видно полных солнечных затмений, поэтому желающим полюбоваться на уникальное явление нужно отправляться в Египет или Испанию.

Наблюдать их можно будет в августе 2026 года в Испании, дальше последуют два египетских затмения — в 2027 году и в 2034 году, рассказал астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников в беседе с РИА Новости.

«Полных затмений в ближайшие 20 лет в населенных районах России вообще не будет, лишь в 2033 году оно произойдет на Чукотке», — отметил специалист.

Астроном выразил надежду, что к тому моменту границы уже будут полностью открыты, а пандемия закончится. Неизвестно, сколько осталось до конца пандемии, но Россия возобновит авиасообщение с Албанией с 10 июня, а также увеличит число рейсов в несколько стран.