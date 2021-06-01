Большинство россиян поддержали идею заменить трудовых мигрантов заключенными

Москва, 1 июня. Более 70% россиян положительно оценили идею привлекать к работе осужденных вместо мигрантов, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Идею ФСИН привлекать к работам на крупных стройках осужденных поддержал 71% респондентов, 62% участников опроса считают, что отбывать наказание таким образом предпочтут и сами осужденные, сообщает со ссылкой на результаты опроса РБК.

С идеей отправить осужденных на принудительные работы не согласились 21% участников исследования, 21% респондентов считает, что работа позволит осужденным «отработать» преступления и возместить ущерб пострадавшим. Еще 15% опрошенных считают, что такие работники принесут обществу пользу, 13% — что снизят нагрузку на бюджет. По 10% участников опроса думают, что работа поможет заключенным помочь своим семьям и встать на путь исправления.

Опрос проводился 27 мая текущего года методом телефонного интервью. Всего было опрошено 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что использование труда осужденных не решит полностью вопрос дефицита рабочей силы в РФ. В то же время парламентарий уточнил, что тем, кто хочет и имеет право работать, такую возможность нужно предоставить.