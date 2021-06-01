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01 июня 06:46
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новостей
06:36
Происшествия
Уровень воды в реках Хабаровска может достигнуть опасной отметки к 10 июня
06:35
Шоу-бизнес
Ани Лорак рассказала о баснословных гонорарах за откровенные фотосъемки
06:30
Общество
Немцы откровенно рассказали о своих впечатлениях от Крыма
06:19
Общество
Кинолог назвал главные правила при общении с собакой
06:19
Происшествия
Мотоциклист попал в страшную аварию с Lexus в Забайкалье
06:18
Экономика
Производителям кормов для животных грозят многомиллионные убытки
05:53
Шоу-бизнес
«Выразил явную проблему»: как в Сети отреагировали на провокационный клип Линдеманна
05:53
Общество
Астроном рассказал, где можно будет увидеть ближайшее солнечное затмение
05:36
Спорт
Футбольный матч закончился обоюдным поражением команд в Приморье
05:35
Общество
Большинство россиян поддержали идею заменить трудовых мигрантов заключенными
05:30
Общество
Синоптики спрогнозировали сильные дожди и ветер в Забайкалье
05:18
Общество
Он что-то знает: в Сети поинтересовались причиной защиты Протасевича Украиной
05:18
Общество
Две трети российских родителей считают соцсети главной проблемой детей
05:02
Общество
ОП РФ предложила ввести отцовский капитал в России
05:00
Общество
Тема охраны школ становится острой, когда речь заходит о денежной нагрузке на семьи
04:59
Общество
Каждый четвертый сотрудник компаний в России не понимает принципа премирования
04:59
Общество
Старый клоун: россияне ответили Байдену на призывы встретиться с Путиным
04:59
Общество
АКРА назвало регионы, где можно накопить на жилье за три года
04:56
Общество
Дрозденко обратился к жителям Ленобласти по случаю Дня защиты детей
04:41
Общество
Онкодерматолог назвала признаки смертельно опасных «веснушек»
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Синоптики спрогнозировали сильные дожди и ветер в Забайкалье

Общество
Синоптики спрогнозировали сильные дожди и ветер в Забайкалье
Невские Новости  /  Мурашова Кристина

Чита, 1 июня. Метеорологи сообщили, что в Забайкалье ожидаются сильные дожди и ветер, скорость которого достигнет 21 метра в секунду. Грозы ожидаются 2 и 3 июня.

Порывы ветра в крае будут достигать от 6 до 21 метра в секунду. Термометр ночью покажет от трех до восьми градусов тепла. В западной части края прогнозируются заморозки до минус трех градусов, а днем воздух прогреется до плюс 13-18 градусов, но местами лишь до четырех-девяти градусов тепла.

В Чите синоптики спрогнозировали температуру ночью до плюс двух-четырех, а днем 9-11 градусов тепла. Ветер западный со скоростью 8-13 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье ищут женщину с ребенком. Сообщается, что они покинули дом два дня назад.

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