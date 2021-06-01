Синоптики спрогнозировали сильные дожди и ветер в Забайкалье

Чита, 1 июня. Метеорологи сообщили, что в Забайкалье ожидаются сильные дожди и ветер, скорость которого достигнет 21 метра в секунду. Грозы ожидаются 2 и 3 июня.

Порывы ветра в крае будут достигать от 6 до 21 метра в секунду. Термометр ночью покажет от трех до восьми градусов тепла. В западной части края прогнозируются заморозки до минус трех градусов, а днем воздух прогреется до плюс 13-18 градусов, но местами лишь до четырех-девяти градусов тепла.

В Чите синоптики спрогнозировали температуру ночью до плюс двух-четырех, а днем 9-11 градусов тепла. Ветер западный со скоростью 8-13 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье ищут женщину с ребенком. Сообщается, что они покинули дом два дня назад.