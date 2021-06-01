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Происшествия
Уровень воды в реках Хабаровска может достигнуть опасной отметки к 10 июня
06:35
Шоу-бизнес
Ани Лорак рассказала о баснословных гонорарах за откровенные фотосъемки
06:30
Общество
Немцы откровенно рассказали о своих впечатлениях от Крыма
06:19
Общество
Кинолог назвал главные правила при общении с собакой
06:19
Происшествия
Мотоциклист попал в страшную аварию с Lexus в Забайкалье
06:18
Экономика
Производителям кормов для животных грозят многомиллионные убытки
05:53
Шоу-бизнес
«Выразил явную проблему»: как в Сети отреагировали на провокационный клип Линдеманна
05:53
Общество
Астроном рассказал, где можно будет увидеть ближайшее солнечное затмение
05:36
Спорт
Футбольный матч закончился обоюдным поражением команд в Приморье
05:35
Общество
Большинство россиян поддержали идею заменить трудовых мигрантов заключенными
05:30
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05:18
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05:18
Общество
Две трети российских родителей считают соцсети главной проблемой детей
05:02
Общество
ОП РФ предложила ввести отцовский капитал в России
05:00
Общество
Тема охраны школ становится острой, когда речь заходит о денежной нагрузке на семьи
04:59
Общество
Каждый четвертый сотрудник компаний в России не понимает принципа премирования
04:59
Общество
Старый клоун: россияне ответили Байдену на призывы встретиться с Путиным
04:59
Общество
АКРА назвало регионы, где можно накопить на жилье за три года
04:56
Общество
Дрозденко обратился к жителям Ленобласти по случаю Дня защиты детей
04:41
Общество
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Он что-то знает: в Сети поинтересовались причиной защиты Протасевича Украиной

Общество
Он что-то знает: в Сети поинтересовались причиной защиты Протасевича Украиной
Global Look Press  /  facebook.com / pr0tez

Киев, 1 июня. Страны — члены международной коалиции за свободу СМИ осудили инцидент с создателем Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Однако украинцы считают эту ситуацию абсурдной.

Защитники представителей средств массовой информации требуют от властей Белоруссии освободить блогера, который в заявлении указан как «журналист». Пользователи соцсетей считают, что он получил свое наказание заслуженно. Об этом сообщает Regnum.

«А чего все так переполошились? Вот кто знал, что есть человек с такой фамилией? Никто. И вдруг такой ажиотаж. Ах журналист, ах пострадал. И… А что призывал к свержению законной, заметьте, власти, это как? К смертям, убийствам, и гражданской войне, это что? Такая демократия? Прогнил мир. Извращаете все», — написала Любовь В.

Ирина С. советует возмущающимся воспользоваться интернетом, чтобы узнать, кто такой Протасевич. По ее мнению, «награда нашла своего героя».

«А с какого перепугу Украину озаботила участь Протасевича? Может, он чего-то знает? Все ж в «Азове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был…» — добавила Татьяна О.

Светлана Г. удивилась. Украина требует освободить оппозиционера из Белоруссии, когда в самой Незалежной закрывают неугодные каналы.

«Если бы Чикатило арестовали сейчас, они бы и его освобождения требовали», — пишет Alla M.

Ранее в колонке «Голос Мордора» рассказали, как цивилизованный мир переживает за ультраправого радикала Романа Протасевича.

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украина соцсети протасевич
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