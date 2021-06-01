Он что-то знает: в Сети поинтересовались причиной защиты Протасевича Украиной

Киев, 1 июня. Страны — члены международной коалиции за свободу СМИ осудили инцидент с создателем Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Однако украинцы считают эту ситуацию абсурдной.

Защитники представителей средств массовой информации требуют от властей Белоруссии освободить блогера, который в заявлении указан как «журналист». Пользователи соцсетей считают, что он получил свое наказание заслуженно. Об этом сообщает Regnum.

«А чего все так переполошились? Вот кто знал, что есть человек с такой фамилией? Никто. И вдруг такой ажиотаж. Ах журналист, ах пострадал. И… А что призывал к свержению законной, заметьте, власти, это как? К смертям, убийствам, и гражданской войне, это что? Такая демократия? Прогнил мир. Извращаете все», — написала Любовь В.

Ирина С. советует возмущающимся воспользоваться интернетом, чтобы узнать, кто такой Протасевич. По ее мнению, «награда нашла своего героя».

«А с какого перепугу Украину озаботила участь Протасевича? Может, он чего-то знает? Все ж в «Азове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был…» — добавила Татьяна О.

Светлана Г. удивилась. Украина требует освободить оппозиционера из Белоруссии, когда в самой Незалежной закрывают неугодные каналы.

«Если бы Чикатило арестовали сейчас, они бы и его освобождения требовали», — пишет Alla M.

Ранее в колонке «Голос Мордора» рассказали, как цивилизованный мир переживает за ультраправого радикала Романа Протасевича.