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06:36
Происшествия
Уровень воды в реках Хабаровска может достигнуть опасной отметки к 10 июня
06:35
Шоу-бизнес
Ани Лорак рассказала о баснословных гонорарах за откровенные фотосъемки
06:30
Общество
Немцы откровенно рассказали о своих впечатлениях от Крыма
06:19
Общество
Кинолог назвал главные правила при общении с собакой
06:19
Происшествия
Мотоциклист попал в страшную аварию с Lexus в Забайкалье
06:18
Экономика
Производителям кормов для животных грозят многомиллионные убытки
05:53
Шоу-бизнес
«Выразил явную проблему»: как в Сети отреагировали на провокационный клип Линдеманна
05:53
Общество
Астроном рассказал, где можно будет увидеть ближайшее солнечное затмение
05:36
Спорт
Футбольный матч закончился обоюдным поражением команд в Приморье
05:35
Общество
Большинство россиян поддержали идею заменить трудовых мигрантов заключенными
05:30
Общество
Синоптики спрогнозировали сильные дожди и ветер в Забайкалье
05:18
Общество
Он что-то знает: в Сети поинтересовались причиной защиты Протасевича Украиной
05:18
Общество
Две трети российских родителей считают соцсети главной проблемой детей
05:02
Общество
ОП РФ предложила ввести отцовский капитал в России
05:00
Общество
Тема охраны школ становится острой, когда речь заходит о денежной нагрузке на семьи
04:59
Общество
Каждый четвертый сотрудник компаний в России не понимает принципа премирования
04:59
Общество
Старый клоун: россияне ответили Байдену на призывы встретиться с Путиным
04:59
Общество
АКРА назвало регионы, где можно накопить на жилье за три года
04:56
Общество
Дрозденко обратился к жителям Ленобласти по случаю Дня защиты детей
04:41
Общество
Онкодерматолог назвала признаки смертельно опасных «веснушек»
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Две трети российских родителей считают соцсети главной проблемой детей

Общество
Две трети российских родителей считают соцсети главной проблемой детей
pixabay.com

Москва, 1 июня. Две трети российских родителей (68%) назвали главной проблемой при воспитании детей их увлечение соцсетями и интернете в целом, свидетельствуют данные опроса банка «Открытие».

Соцсетями в России пользуются 74% детей, в том числе 92% детей в возрасте 11-15 лет и 97% — возрасте 16-18 лет. Большую часть свободного времени в соцсетях проводят 25% детей и подростков в России. Несколько раз в день ненадолго заходят в социальные сети 24% несовершеннолетних. Без соцсетей проводят время 26% детей, 2% из них пользоваться такими сервисами запрещают родители, остальным, по мнению родителей, «сидеть» там еще рано.

Среди детей популярны YouTube, ВКонтакте, TikTok и Instagram. Facebook в России используют лишь 13% детей.

«Три главных проблемы российских детей, по мнению опрошенных (можно было давать больше одного ответа), это слишком большое время, проводимое в интернете и соцсетях (68%), недостаток физической активности (58%), а также недостаток общения и друзей (53%)», — цитирует пресс-службу «Открытия» ТАСС.

Качество образования в школах назвали главной проблемой детей 44% респондентов. Игроманию, отсутствие желания учиться, доступность сигарет и наркотиков и буллинг отметили 43%, 38%, 33% и 17% респондентов соответственно.

Опрос банк «Открытие» провел 19-24 мая по репрезентативной выборке среди тысячи россиян в возрасте 18-65 лет. Были опрошены респонденты в городах с населением более 100 тыс. человек.

Ранее генеральный директор «Михайлов и партнеры. Аналитика» Людмила Горюнова заявила, что около 60% россиян считают правомерным физическое наказание для детей в определенных ситуациях. Позицию, что наказывать детей нельзя ни в какой ситуации, считают правильной 36% жителей России.

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дети опрос соцсети
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