Две трети российских родителей считают соцсети главной проблемой детей

Москва, 1 июня. Две трети российских родителей (68%) назвали главной проблемой при воспитании детей их увлечение соцсетями и интернете в целом, свидетельствуют данные опроса банка «Открытие».

Соцсетями в России пользуются 74% детей, в том числе 92% детей в возрасте 11-15 лет и 97% — возрасте 16-18 лет. Большую часть свободного времени в соцсетях проводят 25% детей и подростков в России. Несколько раз в день ненадолго заходят в социальные сети 24% несовершеннолетних. Без соцсетей проводят время 26% детей, 2% из них пользоваться такими сервисами запрещают родители, остальным, по мнению родителей, «сидеть» там еще рано.

Среди детей популярны YouTube, ВКонтакте, TikTok и Instagram. Facebook в России используют лишь 13% детей.

«Три главных проблемы российских детей, по мнению опрошенных (можно было давать больше одного ответа), это слишком большое время, проводимое в интернете и соцсетях (68%), недостаток физической активности (58%), а также недостаток общения и друзей (53%)», — цитирует пресс-службу «Открытия» ТАСС.

Качество образования в школах назвали главной проблемой детей 44% респондентов. Игроманию, отсутствие желания учиться, доступность сигарет и наркотиков и буллинг отметили 43%, 38%, 33% и 17% респондентов соответственно.

Опрос банк «Открытие» провел 19-24 мая по репрезентативной выборке среди тысячи россиян в возрасте 18-65 лет. Были опрошены респонденты в городах с населением более 100 тыс. человек.

Ранее генеральный директор «Михайлов и партнеры. Аналитика» Людмила Горюнова заявила, что около 60% россиян считают правомерным физическое наказание для детей в определенных ситуациях. Позицию, что наказывать детей нельзя ни в какой ситуации, считают правильной 36% жителей России.