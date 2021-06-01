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новостей
05:02
Общество
ОП РФ предложила ввести отцовский капитал в России
05:00
Общество
Тема охраны школ становится острой, когда речь заходит о денежной нагрузке на семьи
04:59
Общество
Каждый четвертый сотрудник компаний в России не понимает принципа премирования
04:59
Общество
Старый клоун: россияне ответили Байдену на призывы встретиться с Путиным
04:59
Общество
АКРА назвало регионы, где можно накопить на жилье за три года
04:56
Общество
Дрозденко обратился к жителям Ленобласти по случаю Дня защиты детей
04:41
Общество
Онкодерматолог назвала признаки смертельно опасных «веснушек»
04:39
Происшествия
Дело об убийстве восьмилетней девочки заслушают в закрытом режиме на Сахалине
04:28
Общество
Попытка Байдена «звучать жестко» рассмешила читателей Fox News
04:21
Общество
Рассчитано на вышиватных: в Сети раскритиковали оскорбительные баннеры в Киеве
04:15
Шоу-бизнес
Нарколог объяснил странное поведение Бузовой на концерте в Волгограде
04:13
Политика
Захарова ответила на обвинения Чехии в нарушении Венской конвенции Россией
04:01
Политика
Медведев надеется на улучшение отношений с США после встречи Путина и Байдена
04:00
Общество
Более 200 турагентов в Дагестане работают нелегально
03:52
Политика
Медведев заявил, что современность лучше 90-х годов даже во время пандемии
03:49
Общество
Россиян ждет самая короткая рабочая неделя лета
03:31
Технологии
Россиянам разрешили оформлять виртуальные SIM-карты по биометрии
03:30
Экономика
Регионы попросили Минстрой продлить программу льготной ипотеки
03:13
Наука
The Atlantic: беременность — ключ к борьбе с женскими аутоиммунными заболеваниями
03:12
Общество
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Старый клоун: россияне ответили Байдену на призывы встретиться с Путиным

Общество
Старый клоун: россияне ответили Байдену на призывы встретиться с Путиным
Федеральное агентство новостей

Москва, 1 июня. Президент США Джо Байден заявил, что намерен обсудить права человека с российским главой Владимиром Путиным. Однако граждане РФ уже ответили за своего лидера.

Россияне разочарованы тем, какие вопросы интересуют представителей Белого дома. По их мнению, есть и другие проблемы, которые являются более важными. Об этом сообщает Regnum.

«Да-да, господин Байден, это очень важный вопрос. Но почему же только о России речь? В отношении российских граждан права человека нарушают другие, но очень демократичные страны. В некоей стране под названием США много лет нарушаются права российских граждан Бута и Ярошенко. Давайте и об их правах поговорим», — обращается Елена Е.

Валерий Ф считает, что американский президент при встрече с «недемократическим» лидером не мог не произнести эту фразу. Однако, по его мнению, все адекватные люди понимают, что на самом деле Вашингтону плевать на права человека.

«Пусть этот старый клоун расскажет, к примеру, про права людей в Гуантанамо, про задержанных мигрантов на границе и про другие косяки Соединенных Штатов. Надо напомнить Байдену о том, какой страной он правит», — написал Дмитрий Ю.

Сергей Я. отметил, что Путину не нужно вести переговоры с Байденом. Он считает, что сначала Белый дом должен снять санкции с России, и только после этого можно обсуждать политические вопросы.

Ранее специальный корреспондент Федерального агентства новостей Альгис Микульскис рассказал, о новых приступах властей Евросоюза, которые «дружат против России».

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путин сша байден соцсети
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