Москва, 1 июня. Президент США Джо Байден заявил, что намерен обсудить права человека с российским главой Владимиром Путиным. Однако граждане РФ уже ответили за своего лидера.

Россияне разочарованы тем, какие вопросы интересуют представителей Белого дома. По их мнению, есть и другие проблемы, которые являются более важными. Об этом сообщает Regnum.

«Да-да, господин Байден, это очень важный вопрос. Но почему же только о России речь? В отношении российских граждан права человека нарушают другие, но очень демократичные страны. В некоей стране под названием США много лет нарушаются права российских граждан Бута и Ярошенко. Давайте и об их правах поговорим», — обращается Елена Е.

Валерий Ф считает, что американский президент при встрече с «недемократическим» лидером не мог не произнести эту фразу. Однако, по его мнению, все адекватные люди понимают, что на самом деле Вашингтону плевать на права человека.

«Пусть этот старый клоун расскажет, к примеру, про права людей в Гуантанамо, про задержанных мигрантов на границе и про другие косяки Соединенных Штатов. Надо напомнить Байдену о том, какой страной он правит», — написал Дмитрий Ю.

Сергей Я. отметил, что Путину не нужно вести переговоры с Байденом. Он считает, что сначала Белый дом должен снять санкции с России, и только после этого можно обсуждать политические вопросы.

Ранее специальный корреспондент Федерального агентства новостей Альгис Микульскис рассказал, о новых приступах властей Евросоюза, которые «дружат против России».