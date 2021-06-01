АКРА назвало регионы, где можно накопить на жилье за три года

Москва, 1 июня. Россиянин может накопить на однокомнатную квартиру за три года в Ненецком автономном округе и Магаданской области.

Чуть больше времени на покупку недвижимости потребуется жителям ХМАО-Югры, которые смогут купить однокомнатную квартиру на вторичном рынке за пять лет, шесть лет нужно подкопить средства в Мурманской области. На Камчатке, Белгородской и Липецкой области покупка недвижимости займет семь лет, сообщает РИА Новости по данным АКРА.

Не такая радужная перспектива в Туве — там на покупку жилья придется копить всю жизнь. Немного лучше положение дел в Карачаево-Черкесии и Республике Алтай, где россиянину потребуется на это всего половина жизни.

А вот аренда жилья в России в целом за год упала в цене на 15%. Специалисты связали это с растущей популярностью удаленной работы, при которой многие жители городов смогли вернуться домой, а также выгодная ипотека.