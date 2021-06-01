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01 июня 05:17
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новостей
05:02
Общество
ОП РФ предложила ввести отцовский капитал в России
05:00
Общество
Тема охраны школ становится острой, когда речь заходит о денежной нагрузке на семьи
04:59
Общество
Каждый четвертый сотрудник компаний в России не понимает принципа премирования
04:59
Общество
Старый клоун: россияне ответили Байдену на призывы встретиться с Путиным
04:59
Общество
АКРА назвало регионы, где можно накопить на жилье за три года
04:56
Общество
Дрозденко обратился к жителям Ленобласти по случаю Дня защиты детей
04:41
Общество
Онкодерматолог назвала признаки смертельно опасных «веснушек»
04:39
Происшествия
Дело об убийстве восьмилетней девочки заслушают в закрытом режиме на Сахалине
04:28
Общество
Попытка Байдена «звучать жестко» рассмешила читателей Fox News
04:21
Общество
Рассчитано на вышиватных: в Сети раскритиковали оскорбительные баннеры в Киеве
04:15
Шоу-бизнес
Нарколог объяснил странное поведение Бузовой на концерте в Волгограде
04:13
Политика
Захарова ответила на обвинения Чехии в нарушении Венской конвенции Россией
04:01
Политика
Медведев надеется на улучшение отношений с США после встречи Путина и Байдена
04:00
Общество
Более 200 турагентов в Дагестане работают нелегально
03:52
Политика
Медведев заявил, что современность лучше 90-х годов даже во время пандемии
03:49
Общество
Россиян ждет самая короткая рабочая неделя лета
03:31
Технологии
Россиянам разрешили оформлять виртуальные SIM-карты по биометрии
03:30
Экономика
Регионы попросили Минстрой продлить программу льготной ипотеки
03:13
Наука
The Atlantic: беременность — ключ к борьбе с женскими аутоиммунными заболеваниями
03:12
Общество
Главе минздрава Украины придется решать судьбу врачей, поддержавших «Спутник V»
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АКРА назвало регионы, где можно накопить на жилье за три года

Общество
АКРА назвало регионы, где можно накопить на жилье за три года
fsk-lider.ru  /  Пресс-служба ФСК «Лидер»

Москва, 1 июня. Россиянин может накопить на однокомнатную квартиру за три года в Ненецком автономном округе и Магаданской области.

Чуть больше времени на покупку недвижимости потребуется жителям ХМАО-Югры, которые смогут купить однокомнатную квартиру на вторичном рынке за пять лет, шесть лет нужно подкопить средства в Мурманской области. На Камчатке, Белгородской и Липецкой области покупка недвижимости займет семь лет, сообщает РИА Новости по данным АКРА.

Не такая радужная перспектива в Туве — там на покупку жилья придется копить всю жизнь. Немного лучше положение дел в Карачаево-Черкесии и Республике Алтай, где россиянину потребуется на это всего половина жизни.

А вот аренда жилья в России в целом за год упала в цене на 15%. Специалисты связали это с растущей популярностью удаленной работы, при которой многие жители городов смогли вернуться домой, а также выгодная ипотека.

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квартира жилье недвижимость
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