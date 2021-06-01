ОП РФ предложила ввести отцовский капитал в России

Москва, 1 июня. Глава комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко направил в Кабмин РФ просьбу о введении в России отцовского капитала.

Он предложил сделать федеральный проект «Многодетная страна». Инициатива подразумевает, что устанавливается отцовский капитал в размере 639,4 тысячи рублей и его выплаты при рождении трех и более детей.

Предлагается ежемесячно платить пособие на третьего и последующих детей в возрасте до трех лет — независимо от доходов семьи. Рыбальченко также предлагает снижать налоги с увеличением числа детей, сообщает РИА Новости.