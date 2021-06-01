Дрозденко обратился к жителям Ленобласти по случаю Дня защиты детей

Санкт-Петербург, 1 июня. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил жителей региона с Международным днем защиты детей и обозначил первостепенные задачи для региона.

Глава региона считает, что детство — очаровательная пора, полная мечтаний, неподдельной радости, веры в чудеса. Именно поэтому поддержка материнства, оказание помощи семьям с детьми имеют первостепенное значение для областного правительства, заявил Дрозденко.

По случаю Международного дня защиты детей губернатор пожелал юным ленинградцам ярких эмоций в летние дни, интересных встреч и увлекательных открытий на каникулах.

«Желаю вам, прежде всего, здоровья, прекрасного настроения и успехов во всем!» — сказал Дрозденко.

Также глава региона упомянул родителей и указал на то, как они влияют на формирование взглядов ребенка, его жизненных принципов, которые в дальнейшем и станут слагаемыми его успехов.

Ранее сообщалось, что Ленинградская область планирует заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашения на общую сумму более триллиона рублей.