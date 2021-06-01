Онкодерматолог назвала признаки смертельно опасных «веснушек»

Москва, 1 июня. Люди часто путают веснушки с солнечным лентиго – пигментацией, которая может оказаться признаком жесткого рака кожи, рассказала онкодерматолог Наталия Гайдаш.

Веснушки, как правило, присущи молодости, они обычно имеют светлый оттенок. С возрастом они могут переходить в лентиго. Пятна на коже в этом случае становятся темнее и ярче, могут сохраняться длительное время, подчеркнула специалист в беседе с радио Sputnik.

«Людям с первым и вторым фототипом, которые склонны к появлению веснушек, нужно осенью приходить к врачам, чтобы они делали им дерматоскопическое исследование и отделяли зерна от плевел», — посоветовала врач.

При этом лентиго само по себе не опасно, его не нужно лечить. Нужно лишь контролировать, чтобы избежать неожиданного и страшного диагноза. Не исключено, что в будущем болезнь перестанет быть таковой: ученые из Шотландии успешно завершили испытания нового препарата против рака, который действует прямиком на раковые клетки.