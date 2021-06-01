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01 июня 05:16
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новостей
05:02
Общество
ОП РФ предложила ввести отцовский капитал в России
05:00
Общество
Тема охраны школ становится острой, когда речь заходит о денежной нагрузке на семьи
04:59
Общество
Каждый четвертый сотрудник компаний в России не понимает принципа премирования
04:59
Общество
Старый клоун: россияне ответили Байдену на призывы встретиться с Путиным
04:59
Общество
АКРА назвало регионы, где можно накопить на жилье за три года
04:56
Общество
Дрозденко обратился к жителям Ленобласти по случаю Дня защиты детей
04:41
Общество
Онкодерматолог назвала признаки смертельно опасных «веснушек»
04:39
Происшествия
Дело об убийстве восьмилетней девочки заслушают в закрытом режиме на Сахалине
04:28
Общество
Попытка Байдена «звучать жестко» рассмешила читателей Fox News
04:21
Общество
Рассчитано на вышиватных: в Сети раскритиковали оскорбительные баннеры в Киеве
04:15
Шоу-бизнес
Нарколог объяснил странное поведение Бузовой на концерте в Волгограде
04:13
Политика
Захарова ответила на обвинения Чехии в нарушении Венской конвенции Россией
04:01
Политика
Медведев надеется на улучшение отношений с США после встречи Путина и Байдена
04:00
Общество
Более 200 турагентов в Дагестане работают нелегально
03:52
Политика
Медведев заявил, что современность лучше 90-х годов даже во время пандемии
03:49
Общество
Россиян ждет самая короткая рабочая неделя лета
03:31
Технологии
Россиянам разрешили оформлять виртуальные SIM-карты по биометрии
03:30
Экономика
Регионы попросили Минстрой продлить программу льготной ипотеки
03:13
Наука
The Atlantic: беременность — ключ к борьбе с женскими аутоиммунными заболеваниями
03:12
Общество
Главе минздрава Украины придется решать судьбу врачей, поддержавших «Спутник V»
Все новости

Дело об убийстве восьмилетней девочки заслушают в закрытом режиме на Сахалине

Происшествия
Дело об убийстве восьмилетней девочки заслушают в закрытом режиме на Сахалине
freepik.com  /  jcomp

Южно-Сахалинск, 1 июня. Сахалинский областной суд в закрытом режиме продолжил слушания по делу об убийстве восьмилетней девочки, тело которой обнаружили в июле 2020 года.

О продолжении слушаний в закрытом режиме суд объявил на прошлом заседании. На новом слушании будут озвучены подробности убийства. Законодательство ограничивает распространение связанной с половой неприкосновенностью несовершеннолетних информации.

По данным портала Skr.su, подсудимых Игоря и Кристину Дворниковых привезли в здание суда. Также туда прибыл брат Дворникова.

Ранее сообщалось, что следователи не могут найти извращенца, который напал на малолетнюю школьницу в Крыму. Как стало известно ФАН, мужчина пристал к девятилетней девочке, когда та каталась на самокате.

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суд убийство педофил ребенок сахалин
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