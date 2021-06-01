Дело об убийстве восьмилетней девочки заслушают в закрытом режиме на Сахалине

Южно-Сахалинск, 1 июня. Сахалинский областной суд в закрытом режиме продолжил слушания по делу об убийстве восьмилетней девочки, тело которой обнаружили в июле 2020 года.

О продолжении слушаний в закрытом режиме суд объявил на прошлом заседании. На новом слушании будут озвучены подробности убийства. Законодательство ограничивает распространение связанной с половой неприкосновенностью несовершеннолетних информации.

По данным портала Skr.su, подсудимых Игоря и Кристину Дворниковых привезли в здание суда. Также туда прибыл брат Дворникова.

Ранее сообщалось, что следователи не могут найти извращенца, который напал на малолетнюю школьницу в Крыму. Как стало известно ФАН, мужчина пристал к девятилетней девочке, когда та каталась на самокате.