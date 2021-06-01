Каждый четвертый сотрудник компаний в России не понимает принципа премирования

Москва, 1 июня. Результаты опроса показали, что каждый четвертый сотрудник российских компаний не понимает, как на месте его работы происходит премирование.

Аналитики проекта «HR Lab. — Лаборатория HR-инноваций» и платформы «Академия здоровья» провели онлайн-опрос среди 1,2 тысячи сотрудников российских компаний. Результаты исследования публикует ТАСС.

Так, 33 процента респондентов рассказали, что у них в компаниях существует прозрачная и понятная им система бонусов. 28 процентов отметили, что на работе сотрудники могут повлиять на выплату бонусов коллегам благодаря системе выбора лучшего сотрудника. При этом 39 процентов рассказали, что абсолютно не понимают, как происходит у них на работе премирование.

Большинство участников опроса (56 процентов) отметили, что выплаты бонусов в их компании напрямую связаны с результатами работы и происходят регулярно — один-два раза в год. 37% получают ежегодные премии независимо от результатов. 7% опрошенных «договариваются» с начальством о выплатах.