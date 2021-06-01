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05:02
Общество
ОП РФ предложила ввести отцовский капитал в России
05:00
Общество
Тема охраны школ становится острой, когда речь заходит о денежной нагрузке на семьи
04:59
Общество
Каждый четвертый сотрудник компаний в России не понимает принципа премирования
04:59
Общество
Старый клоун: россияне ответили Байдену на призывы встретиться с Путиным
04:59
Общество
АКРА назвало регионы, где можно накопить на жилье за три года
04:56
Общество
Дрозденко обратился к жителям Ленобласти по случаю Дня защиты детей
04:41
Общество
Онкодерматолог назвала признаки смертельно опасных «веснушек»
04:39
Происшествия
Дело об убийстве восьмилетней девочки заслушают в закрытом режиме на Сахалине
04:28
Общество
Попытка Байдена «звучать жестко» рассмешила читателей Fox News
04:21
Общество
Рассчитано на вышиватных: в Сети раскритиковали оскорбительные баннеры в Киеве
04:15
Шоу-бизнес
Нарколог объяснил странное поведение Бузовой на концерте в Волгограде
04:13
Политика
Захарова ответила на обвинения Чехии в нарушении Венской конвенции Россией
04:01
Политика
Медведев надеется на улучшение отношений с США после встречи Путина и Байдена
04:00
Общество
Более 200 турагентов в Дагестане работают нелегально
03:52
Политика
Медведев заявил, что современность лучше 90-х годов даже во время пандемии
03:49
Общество
Россиян ждет самая короткая рабочая неделя лета
03:31
Технологии
Россиянам разрешили оформлять виртуальные SIM-карты по биометрии
03:30
Экономика
Регионы попросили Минстрой продлить программу льготной ипотеки
03:13
Наука
The Atlantic: беременность — ключ к борьбе с женскими аутоиммунными заболеваниями
03:12
Общество
Главе минздрава Украины придется решать судьбу врачей, поддержавших «Спутник V»
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Каждый четвертый сотрудник компаний в России не понимает принципа премирования

Общество
Каждый четвертый сотрудник компаний в России не понимает принципа премирования
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Москва, 1 июня. Результаты опроса показали, что каждый четвертый сотрудник российских компаний не понимает, как на месте его работы происходит премирование.

Аналитики проекта «HR Lab. — Лаборатория HR-инноваций» и платформы «Академия здоровья» провели онлайн-опрос среди 1,2 тысячи сотрудников российских компаний. Результаты исследования публикует ТАСС.

Так, 33 процента респондентов рассказали, что у них в компаниях существует прозрачная и понятная им система бонусов. 28 процентов отметили, что на работе сотрудники могут повлиять на выплату бонусов коллегам благодаря системе выбора лучшего сотрудника. При этом 39 процентов рассказали, что абсолютно не понимают, как происходит у них на работе премирование.

Большинство участников опроса (56 процентов) отметили, что выплаты бонусов в их компании напрямую связаны с результатами работы и происходят регулярно — один-два раза в год. 37% получают ежегодные премии независимо от результатов. 7% опрошенных «договариваются» с начальством о выплатах.

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зарплата опрос премия
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