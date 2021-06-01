Рассчитано на вышиватных: в Сети раскритиковали оскорбительные баннеры в Киеве

Киев, 1 июня. В столице Украины появились баннеры с похвалой Киева и оскорблениями Москвы. Пользователи соцсетей считают, что такие решения лишь разжигают межнациональную ненависть.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что это акция ко Дню Киева. Таким образом столичным жителям хотели напомнить о достижениях города. Об этом сообщает Regnum.

«В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали», «В Киеве уже были законы, когда в Москве жабы квакали», «В Киеве уже были золотые ворота, когда в Москве жабы квакали», — написано на биллбордах.

Один из пользователей отметил, что такое сравнение неуместно. Это все равно, что упоминать Персию, Древнюю Грецию или Египет, что априори бессмысленно.

«В Москве в год строят по несколько новых станций метро, а в Киеве жабы квакают», — добавил Александр.

Один из комментаторов не понимает смысла акции. По его мнению, таким образом только разжигается ненависть между народами.

«А было дело, когда Алеша Гончаренко по Одессе бегал и рассказывал, что без русского языка мы никто и ничто, и важно знать что украинцы — русские», — напомнил Владимир.

Другой комментатор не понимает, какое отношение останки Украины, созданной большевиками, имеют отношение к русскому городу Киеву. Еще один пользователь удивился, почему в тексте упоминается Москва. Тот же Новгород был создан в IX столетии.

«Пхах, а в США еще индейцы полуголые бегали, а в ОАЭ еще бедуины в палатках жили. И где сейчас лучше живется? В Украине? Рассчитано на вышиватных… которым кроме вышиванки и борща гордиться по факту нечем», — написал Peace Walker.

Ранее руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев в интервью для Федерального агентства новостей объяснил, почему Украина будет одной из беднейших стран.