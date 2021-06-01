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01 июня 05:16
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новостей
05:02
Общество
ОП РФ предложила ввести отцовский капитал в России
05:00
Общество
Тема охраны школ становится острой, когда речь заходит о денежной нагрузке на семьи
04:59
Общество
Каждый четвертый сотрудник компаний в России не понимает принципа премирования
04:59
Общество
Старый клоун: россияне ответили Байдену на призывы встретиться с Путиным
04:59
Общество
АКРА назвало регионы, где можно накопить на жилье за три года
04:56
Общество
Дрозденко обратился к жителям Ленобласти по случаю Дня защиты детей
04:41
Общество
Онкодерматолог назвала признаки смертельно опасных «веснушек»
04:39
Происшествия
Дело об убийстве восьмилетней девочки заслушают в закрытом режиме на Сахалине
04:28
Общество
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04:21
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Рассчитано на вышиватных: в Сети раскритиковали оскорбительные баннеры в Киеве
04:15
Шоу-бизнес
Нарколог объяснил странное поведение Бузовой на концерте в Волгограде
04:13
Политика
Захарова ответила на обвинения Чехии в нарушении Венской конвенции Россией
04:01
Политика
Медведев надеется на улучшение отношений с США после встречи Путина и Байдена
04:00
Общество
Более 200 турагентов в Дагестане работают нелегально
03:52
Политика
Медведев заявил, что современность лучше 90-х годов даже во время пандемии
03:49
Общество
Россиян ждет самая короткая рабочая неделя лета
03:31
Технологии
Россиянам разрешили оформлять виртуальные SIM-карты по биометрии
03:30
Экономика
Регионы попросили Минстрой продлить программу льготной ипотеки
03:13
Наука
The Atlantic: беременность — ключ к борьбе с женскими аутоиммунными заболеваниями
03:12
Общество
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Рассчитано на вышиватных: в Сети раскритиковали оскорбительные баннеры в Киеве

Общество
Рассчитано на вышиватных: в Сети раскритиковали оскорбительные баннеры в Киеве
Федеральное агентство новостей

Киев, 1 июня. В столице Украины появились баннеры с похвалой Киева и оскорблениями Москвы. Пользователи соцсетей считают, что такие решения лишь разжигают межнациональную ненависть.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что это акция ко Дню Киева. Таким образом столичным жителям хотели напомнить о достижениях города. Об этом сообщает Regnum.

«В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали», «В Киеве уже были законы, когда в Москве жабы квакали», «В Киеве уже были золотые ворота, когда в Москве жабы квакали», — написано на биллбордах.

Один из пользователей отметил, что такое сравнение неуместно. Это все равно, что упоминать Персию, Древнюю Грецию или Египет, что априори бессмысленно.

«В Москве в год строят по несколько новых станций метро, а в Киеве жабы квакают», — добавил Александр.

Один из комментаторов не понимает смысла акции. По его мнению, таким образом только разжигается ненависть между народами.

«А было дело, когда Алеша Гончаренко по Одессе бегал и рассказывал, что без русского языка мы никто и ничто, и важно знать что украинцы — русские», — напомнил Владимир.

Другой комментатор не понимает, какое отношение останки Украины, созданной большевиками, имеют отношение к русскому городу Киеву. Еще один пользователь удивился, почему в тексте упоминается Москва. Тот же Новгород был создан в IX столетии.

«Пхах, а в США еще индейцы полуголые бегали, а в ОАЭ еще бедуины в палатках жили. И где сейчас лучше живется? В Украине? Рассчитано на вышиватных… которым кроме вышиванки и борща гордиться по факту нечем», — написал Peace Walker.

Ранее руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев в интервью для Федерального агентства новостей объяснил, почему Украина будет одной из беднейших стран.

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украина москва соцсети
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