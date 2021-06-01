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01 июня 05:16
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новостей
05:02
Общество
ОП РФ предложила ввести отцовский капитал в России
05:00
Общество
Тема охраны школ становится острой, когда речь заходит о денежной нагрузке на семьи
04:59
Общество
Каждый четвертый сотрудник компаний в России не понимает принципа премирования
04:59
Общество
Старый клоун: россияне ответили Байдену на призывы встретиться с Путиным
04:59
Общество
АКРА назвало регионы, где можно накопить на жилье за три года
04:56
Общество
Дрозденко обратился к жителям Ленобласти по случаю Дня защиты детей
04:41
Общество
Онкодерматолог назвала признаки смертельно опасных «веснушек»
04:39
Происшествия
Дело об убийстве восьмилетней девочки заслушают в закрытом режиме на Сахалине
04:28
Общество
Попытка Байдена «звучать жестко» рассмешила читателей Fox News
04:21
Общество
Рассчитано на вышиватных: в Сети раскритиковали оскорбительные баннеры в Киеве
04:15
Шоу-бизнес
Нарколог объяснил странное поведение Бузовой на концерте в Волгограде
04:13
Политика
Захарова ответила на обвинения Чехии в нарушении Венской конвенции Россией
04:01
Политика
Медведев надеется на улучшение отношений с США после встречи Путина и Байдена
04:00
Общество
Более 200 турагентов в Дагестане работают нелегально
03:52
Политика
Медведев заявил, что современность лучше 90-х годов даже во время пандемии
03:49
Общество
Россиян ждет самая короткая рабочая неделя лета
03:31
Технологии
Россиянам разрешили оформлять виртуальные SIM-карты по биометрии
03:30
Экономика
Регионы попросили Минстрой продлить программу льготной ипотеки
03:13
Наука
The Atlantic: беременность — ключ к борьбе с женскими аутоиммунными заболеваниями
03:12
Общество
Главе минздрава Украины придется решать судьбу врачей, поддержавших «Спутник V»
Все новости

Попытка Байдена «звучать жестко» рассмешила читателей Fox News

Общество
Попытка Байдена «звучать жестко» рассмешила читателей Fox News
Global Look Press  /  Jonathan Ernst - Pool via CNP

Вашингтон, 1 июня. Слова президента США Джой Байдена, адресованные российскому лидеру Владимиру Путину, рассмешили американских читателей.

Желание Байдена «звучать жестко» вызвало лишь смех у пользователей сайта телеканала Fox News. По их словам, на этот раз попытка была неудачной. Один из читателей отметил. что «лай» Байдена совершенно не устрашает, а сам президент не может «укусить».

«Я полагаю, эти разговоры о Китае и России должны заставить меня думать, что Байден — крутой парень. Но это не сработало. И это не сработает с Китаем и Россией», — написал другой американец.

Некоторые сочли американского лидера двуличным. В комментариях читатель написал, что главы государств вертят «Байденом как хотят и знают, что его комментарии рассчитаны сугубо для американской прессы».

Ранее Байден опозорился перед журналистами, перепутав в своей речи факты. Американские СМИ в очередной раз обратили внимание на странные оговорки президента США Джо Байдена, который, похоже привык путаться в числах и фактах. На прошлой неделе Байден рассказал задушевную историю о кондукторе компании Amtrak, который поздравил его с проездом более 1,5 млн миль, но детали этой истории, похоже, не складываются, сообщает Fox News.

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путин байден fox news
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