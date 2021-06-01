Попытка Байдена «звучать жестко» рассмешила читателей Fox News

Вашингтон, 1 июня. Слова президента США Джой Байдена, адресованные российскому лидеру Владимиру Путину, рассмешили американских читателей.

Желание Байдена «звучать жестко» вызвало лишь смех у пользователей сайта телеканала Fox News. По их словам, на этот раз попытка была неудачной. Один из читателей отметил. что «лай» Байдена совершенно не устрашает, а сам президент не может «укусить».

«Я полагаю, эти разговоры о Китае и России должны заставить меня думать, что Байден — крутой парень. Но это не сработало. И это не сработает с Китаем и Россией», — написал другой американец.

Некоторые сочли американского лидера двуличным. В комментариях читатель написал, что главы государств вертят «Байденом как хотят и знают, что его комментарии рассчитаны сугубо для американской прессы».

Ранее Байден опозорился перед журналистами, перепутав в своей речи факты. Американские СМИ в очередной раз обратили внимание на странные оговорки президента США Джо Байдена, который, похоже привык путаться в числах и фактах. На прошлой неделе Байден рассказал задушевную историю о кондукторе компании Amtrak, который поздравил его с проездом более 1,5 млн миль, но детали этой истории, похоже, не складываются, сообщает Fox News.