Нарколог объяснил странное поведение Бузовой на концерте в Волгограде

Москва, 1 июня. Певица Ольга Бузова могла находиться в состоянии легкого алкогольного опьянения во время скандального концерта в Волгограде, заявил нарколог и психиатр Алексей Казанцев.

Навряд ли экстравагантное поведение девушки вызвано употреблением запрещенных веществ. Наркотики имеют совсем другие проявления, рассказал эксперт в беседе с NEWS.ru.

«Сложно очень сказать, но создается впечатление, что она, возможно, находится в состоянии легкого алкогольного опьянения. Она все-таки танцует, держится на ногах, ходит на высоких каблуках и не падает», — объяснил он.

Вызвавший беспокойство поклонников концерт прошел в Волгограде в минувшие выходные. Артистка отыграла всю программу, но при этом вела себя своеобразно: много и неуместно шутила, материлась в микрофон и даже показывала зрителям средний палец. Такое поведение не только озадачило поклонников, но и вызвало осуждение коллег. Певец Сергей Галанин посоветовал подписчикам Бузовой сделать выводы о своем кумире.