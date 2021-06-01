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01 июня 05:16
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новостей
05:02
Общество
ОП РФ предложила ввести отцовский капитал в России
05:00
Общество
Тема охраны школ становится острой, когда речь заходит о денежной нагрузке на семьи
04:59
Общество
Каждый четвертый сотрудник компаний в России не понимает принципа премирования
04:59
Общество
Старый клоун: россияне ответили Байдену на призывы встретиться с Путиным
04:59
Общество
АКРА назвало регионы, где можно накопить на жилье за три года
04:56
Общество
Дрозденко обратился к жителям Ленобласти по случаю Дня защиты детей
04:41
Общество
Онкодерматолог назвала признаки смертельно опасных «веснушек»
04:39
Происшествия
Дело об убийстве восьмилетней девочки заслушают в закрытом режиме на Сахалине
04:28
Общество
Попытка Байдена «звучать жестко» рассмешила читателей Fox News
04:21
Общество
Рассчитано на вышиватных: в Сети раскритиковали оскорбительные баннеры в Киеве
04:15
Шоу-бизнес
Нарколог объяснил странное поведение Бузовой на концерте в Волгограде
04:13
Политика
Захарова ответила на обвинения Чехии в нарушении Венской конвенции Россией
04:01
Политика
Медведев надеется на улучшение отношений с США после встречи Путина и Байдена
04:00
Общество
Более 200 турагентов в Дагестане работают нелегально
03:52
Политика
Медведев заявил, что современность лучше 90-х годов даже во время пандемии
03:49
Общество
Россиян ждет самая короткая рабочая неделя лета
03:31
Технологии
Россиянам разрешили оформлять виртуальные SIM-карты по биометрии
03:30
Экономика
Регионы попросили Минстрой продлить программу льготной ипотеки
03:13
Наука
The Atlantic: беременность — ключ к борьбе с женскими аутоиммунными заболеваниями
03:12
Общество
Главе минздрава Украины придется решать судьбу врачей, поддержавших «Спутник V»
Все новости

Захарова ответила на обвинения Чехии в нарушении Венской конвенции Россией

Политика
Захарова ответила на обвинения Чехии в нарушении Венской конвенции Россией
Пресс-служба департамента информации и печати МИД России

Москва, 1 июня. Высылка российских дипломатов из Праги нарушает Венскую конвенцию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что Россия якобы нарушила Венскую конвенцию. По его словам, это произошло, когда Москва создала список недружественных стран.

Дипломат на своей странице в Facebook написала, что конвенции противоречит рейдерский захват в Вашингтоне российской дипломатической собственности. Об этом также может идти речь в Чехии, когда Прага выслала российских дипломатов из-за неспособности расследовать свои внутренние инциденты.

Как стало известно ранее, что Чехия просит Россию не считать ее недружественным государством. Об этом сообщалось на сайте МИД страны.

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захарова мид рф чехия
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