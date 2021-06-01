Захарова ответила на обвинения Чехии в нарушении Венской конвенции Россией

Москва, 1 июня. Высылка российских дипломатов из Праги нарушает Венскую конвенцию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что Россия якобы нарушила Венскую конвенцию. По его словам, это произошло, когда Москва создала список недружественных стран.

Дипломат на своей странице в Facebook написала, что конвенции противоречит рейдерский захват в Вашингтоне российской дипломатической собственности. Об этом также может идти речь в Чехии, когда Прага выслала российских дипломатов из-за неспособности расследовать свои внутренние инциденты.

Как стало известно ранее, что Чехия просит Россию не считать ее недружественным государством. Об этом сообщалось на сайте МИД страны.