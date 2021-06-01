Медведев надеется на улучшение отношений с США после встречи Путина и Байдена

Москва, 1 июня. России и США выпал шанс обсудить наиболее сложные и конфликтные темы на саммите президентов Владимира Путина и Джо Байдена, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

За последние годы российско-американские отношения ухудшились, но двум странам необходимо взять курс на нормальные, устойчивые принципы сотрудничества. Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня, это прекрасная возможность обсудить наиболее сложные и наиболее конфликтные темы, сказал Медведев в интервью газете «Коммерсант».

По его словам, Россия хочет устойчивые, добрые, взаимовыгодные отношения как со странами Евросоюза, так и с США. Однако вопрос именно в том, какой позиции придерживаются наши партнеры. Существующая картина плохо влияет на ситуацию в мире, в том числе в экономическом плане.

«Мы видим отношение к нашей стране, которое активно проявляется в последние годы нашими соседями и в Европе, и тем более в США <...> За последние годы эти отношения драматически ухудшились. И это была не наша инициатива», — рассказал Медведев.

Ранее заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что саммит президентов РФ и США пройдет без табуированных тем.