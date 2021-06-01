Медведев заявил, что современность лучше 90-х годов даже во время пандемии

Москва, 1 июня. Нынешний исторический период в России стабильнее 1990-х годов, несмотря на пандемию, уверен лидер «Единой России», зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

По прошествии времени всегда кажется, что сейчас самые сложные проблемы и самые тяжелые трудности, отметил Медведев в беседе с изданием «Коммерсант».

«Если сравнивать с 1990-ми годами, нынешний период просто очень хороший, устойчивый, стабильный, даже несмотря на пандемию», — уверен политик.

Также он признался, что вся Россия, включая президента Владимира Путина, устала от конфронтации с Западом. Но объективно источником напряженности выступила не Россия. Тем не менее на этом этапе все можно исправить, подчеркнул Медведев. Недавно он также призвал определить статус многодетной семьи, потому что такой шаг помог бы ликвидировать существующий социальный дисбаланс в регионах.