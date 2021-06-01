Россиян ждет самая короткая рабочая неделя лета

Москва, 1 июня. Третья неделя июня будет единственной короткой рабочей неделей за лето. Это связано с празднованием Дня России.

В 2021 году День России, 12 июня, выпадает на субботу. Поэтому выходной день переносится на понедельник, 14 июня.

В последний раз россияне отдыхали в начале мая. Праздничными днями являются Праздник Весны и Труда, который отмечается 1 мая, а также День Победы 9 мая.

Президент Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым дни между майскими праздниками стали нерабочими. В следующем году такая практика «длинных выходных», вероятно, применяться не будет.

Ранее эксперты назвали ключевые преимущества перехода на четырехдневную рабочую неделю в РФ.