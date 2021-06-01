Россиянам разрешили оформлять виртуальные SIM-карты по биометрии

Москва, 1 июня. В России вступил в силу закон, разрешающий с помощью единой биометрической системы удаленно заключить договор об оказании услуг связи.

Возможность дистанционного принятия абонентов на обслуживание по слепкам лица и голоса обеспечил оператор ЕБС — «Ростелеком». Электронную сим-карту смогут оформить абоненты Tele2. Им не придется выходить для этого из дома, так как чип для eSIM уже предусмотрен в смартфоне, сообщает со ссылкой на «Ростелеком» газета «Известия».

Эксперты отмечают, что этот механизм позволит бороться с серыми сим-картами, пользуются телефонные мошенники. Сейчас насчитывается порядка 10 млн таких номеров.

Ранее эксперты по информационной безопасности по просьбе ФАН назвали способы, как не попасть на уловки интернет-мошенников. Злоумышленники для вывода средств могут создавать сайты-двойники известных ресурсов, схожие по названию и дизайну, поэтому при совершении онлайн-покупок важно проверять адрес сайта в соответствующей строке.