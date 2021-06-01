Регионы попросили Минстрой продлить программу льготной ипотеки

Москва, 1 июня. Предложения о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% в Совет Федерации и Минстрой РФ направили представители 12 регионов России.

Продлить льготную ипотеку предложили представители Чувашии, Кузбасса, Ставропольского края, Амурской, Мурманской, Вологодской, Тюменской, Калужской, Владимирской, Архангельской, Самарской и Ленинградской областей. Об этом сообщает газета «Известия».

Ранее Центробанк допускал сохранение льготной ставки по ипотечным кредитам в отдельных субъектах РФ, в которых не был отмечен взрывной рост цен на жилье. В прошлом году стоимость жилья на первичном рынке выросла на 23%, но цены в 12 предложивших продлить программу льготной ипотеки регионах отставили от средней по стране, отмечают эксперты.

Ранее эксперты отметили снижение цен на аренду жилья в России почти на 15% за год из-за снижения доходов россиян и развития удаленной формы занятости. Фактором снижения цен также стала выгодная ипотека, которая позволила арендаторам купить собственное жилье.