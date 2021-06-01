The Atlantic: беременность — ключ к борьбе с женскими аутоиммунными заболеваниями

Москва, 1 июня. Медики пытаются понять, почему женщины чаще мужчин страдают от аутоиммунных заболеваний. Возможно, причина в том, что они стали меньше рожать, и иммунитет дает сбой.

Согласно статистике, около 80% всех случаев аутоиммунных заболеваний обнаруживают у женщин. Ученые считают, что такая разница между гендерами связана с плацентой. Женский организм борется с ней даже тогда, когда ее нет. Об этом сообщает «ИноСМИ».

До того как рождаемость стали контролировать, представительницы прекрасного пола большую часть своей взрослой жизни проводили в беременности. Даже сейчас в диких племенах каждая девушка имеет порядка 8-12 детей. Для организма это большая нагрузка, однако он с ней может справиться.

В период вынашивания ребенка плацента отправляет иммунитету сигнал, требуя изменений в работе, чтобы он не вызвал отторжение и сам плод. Иммунная система выходит из подавления иными способами, поскольку должен сохранять защиту от вирусов и бактерий. Биолог-эволюционист Мелисса Уилсон считает, что женскому иммунитету нужна нагрузка со стороны плаценты. Если девушка не беременеет, то со временем он становится агрессивным и активным, что приводит к возникновению аутоиммунных заболеваний. Поэтому, чтобы снизить риск их появления, женщине нужно родить.

Ранее директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова Геннадий Сухих рассказал, как беременным женщинам защититься от COVID-19.