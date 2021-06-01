Главе минздрава Украины придется решать судьбу врачей, поддержавших «Спутник V»

Киев, 1 июня. Украинские медики признали эффективность российской вакцины «Спутник V», и автор украинского издания «День» считает, что главе минздрава придется решать их судьбу.

Многие граждане Украины отказываются прививаться препаратами AstraZeneca или Pfizer. Они настаивают на российской вакцине, которая, по их мнению, не дает таких побочных эффектов. Журналист Сергей Грабовский считает, что это замедляет и без того провальную кампанию против COVID-19. Об этом сообщает «ИноСМИ».

Новым главой Министерства здравоохранения Украины стал главный санитарный врач Виктор Ляшко. Он заявлял, что для него приоритет — активная вакцинация. За 100 дней должно быть привито минимум 5 млн граждан. Однако, учитывая нынешнюю ситуацию, сделать это будет очень сложно.

Во многом планам минздрава Ляшко мешает народная поддержка «Спутника V», особенно регионов с «повышенным российским градусом». Автор не знает, что делать с врачами, которые одобряют препарат из РФ. «Срезать» ли им квалификацию, засудить — это решение нового минздрава.