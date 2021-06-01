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03:31
Технологии
Россиянам разрешили оформлять виртуальные SIM-карты по биометрии
03:30
Экономика
Регионы попросили Минстрой продлить программу льготной ипотеки
03:13
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The Atlantic: беременность — ключ к борьбе с женскими аутоиммунными заболеваниями
03:12
Общество
Главе минздрава Украины придется решать судьбу врачей, поддержавших «Спутник V»
03:07
Общество
Диетолог объяснил пользу воды комнатной температуры для здоровья
03:00
Общество
Иностранцы поделились, почему им стало стыдно за отношение Европы к Крыму
02:54
Армия
Два корабля пополнят Балтийский флот в 2021 году
02:54
Общество
Солист Rammstein выпустил клип Ich hasse Kinder в День защиты детей
02:45
Технологии
Названы необходимые каждому пользователю приложения для смартфона
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Политика
Bloomberg: высокопоставленная делегация Германии отправилась в США
02:30
Общество
Автоюрист опроверг слухи о штрафе за «зимнюю» резину с 1 июня
02:12
Общество
Средний размер страховой пенсии в России достиг 16,7 тыс. рублей
02:08
Общество
Победим «алкашиков»: россияне оценили предложение об автомобильных алкозамках
02:00
Экономика
Отключение от SWIFT: цифровой рубль сведет к минимуму «санкционную спираль» Запада
01:55
Экономика
Глава ВТБ не поверил в отключение России от SWIFT
01:54
Технологии
Первая сеть 5G начала работать в Петербурге
01:52
Общество
Сбербанк сообщил о снижении цен на аренду жилья в России на 15%
01:41
Происшествия
Пожар охватил строящийся корпус школы №33 в Петропавловске-Камчатском
01:36
Общество
Юрист рассказал, что нужно отвечать телефонному мошеннику
01:35
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Главе минздрава Украины придется решать судьбу врачей, поддержавших «Спутник V»

Общество
Главе минздрава Украины придется решать судьбу врачей, поддержавших «Спутник V»
Global Look Press  /  Frank Hoermann/SVEN SIMON

Киев, 1 июня. Украинские медики признали эффективность российской вакцины «Спутник V», и автор украинского издания «День» считает, что главе минздрава придется решать их судьбу.

Многие граждане Украины отказываются прививаться препаратами AstraZeneca или Pfizer. Они настаивают на российской вакцине, которая, по их мнению, не дает таких побочных эффектов. Журналист Сергей Грабовский считает, что это замедляет и без того провальную кампанию против COVID-19. Об этом сообщает «ИноСМИ».

Новым главой Министерства здравоохранения Украины стал главный санитарный врач Виктор Ляшко. Он заявлял, что для него приоритет — активная вакцинация. За 100 дней должно быть привито минимум 5 млн граждан. Однако, учитывая нынешнюю ситуацию, сделать это будет очень сложно.

Во многом планам минздрава Ляшко мешает народная поддержка «Спутника V», особенно регионов с «повышенным российским градусом». Автор не знает, что делать с врачами, которые одобряют препарат из РФ. «Срезать» ли им квалификацию, засудить — это решение нового минздрава.

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украина минздрав вакцина коронавирус Спутник V
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