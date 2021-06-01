Диетолог объяснил пользу воды комнатной температуры для здоровья

Москва, 1 июня. Лучше всего пить воду комнатной температуры. Теплая или холодная вода полезна не всегда, рассказал врач-диетолог Андрей Бобровский.

Хотя холодные напитки предлагают в любом кафе или ресторане, вода такой температуры не всегда уместна. Например, запивать ей еду не стоит, потому что она замедляет процесс насыщения, после холодной воды хочется съесть еще что-то, поделился специалист в беседе с радио Sputnik.

«Оптимальная температура воды – комнатная. Это температура окружающей среды, в районе 18–22 градусов. Ее можно пить всегда», — добавил он.

Горячая вода, как правило, подходит для теплого времени года, потому что хорошо утоляет сильную жажду. Холодная же вода при частом употреблении может привести к снижению иммунитета, напомнил другой специалист россиянам в преддверии летнего сезона.