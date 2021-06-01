Два корабля пополнят Балтийский флот в 2021 году

Балтийск, 1 июня. Балтийский флот в этом году пополнится двумя малыми ракетными кораблями (МРК): «Град» проекта 21631 и «Буря» проекта 22800.

С вводом кораблей в строй завершится перевооружение 36-й бригады МРК, сообщает газета «Известия». Балтийский флот при этом получит полноценную ударную группировку, которая сможет решать различные задачи от прикрытия важных объектов от воздушных ударов до уничтожения наземных и надводных целей.

МРК «Буря» проекта 22800 «Каракурт» в настоящее время проходит испытания. Встать в строй он должен в ближайшие месяцы. Малый ракетный корабль «Град» проекта 21631 «Буян-М» находится на заключительном этапе строительства, его экипаж уже проходит подготовку. «Буян» должен войти в состав флота до конца года.

Ранее спецкомиссия штаба Балтийского флота проверила готовность полигонов к летнему периоду обучения. Представители комиссии внимательно изучили вооружение, полигоны, военную технику БФ.