Солист Rammstein выпустил клип Ich hasse Kinder в День защиты детей

Берлин, 1 июня. Солист немецкой группы Rammstein выпустил клип на песню Ich hasse Kinder, название которой переводится как "я ненавижу детей", в международный День защиты детей.

В песне рассказывается, как жестокое воспитание влияет на детей, которые, вырастая, сами становятся еще более жестокими и начинают мстить своим обидчикам. В видео используется образ пионеров, сцены на Красной площади в Москве, плачущий бюст Ленина и несколько стереотипных образов о советской жизни. Ролик также содержит сцены жестокости.

В клипе, режиссером которого стал Сергей Грей, создавший клипы для Артура Пирожкова, снялись Александр Ревва и Аглая Тарасова. Певец выступил в роли милиционера, а российская актриса сыграла возлюбленную главного героя.