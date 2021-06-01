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01 июня 03:44
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03:31
Технологии
Россиянам разрешили оформлять виртуальные SIM-карты по биометрии
03:30
Экономика
Регионы попросили Минстрой продлить программу льготной ипотеки
03:13
Наука
The Atlantic: беременность — ключ к борьбе с женскими аутоиммунными заболеваниями
03:12
Общество
Главе минздрава Украины придется решать судьбу врачей, поддержавших «Спутник V»
03:07
Общество
Диетолог объяснил пользу воды комнатной температуры для здоровья
03:00
Общество
Иностранцы поделились, почему им стало стыдно за отношение Европы к Крыму
02:54
Армия
Два корабля пополнят Балтийский флот в 2021 году
02:54
Общество
Солист Rammstein выпустил клип Ich hasse Kinder в День защиты детей
02:45
Технологии
Названы необходимые каждому пользователю приложения для смартфона
02:31
Политика
Bloomberg: высокопоставленная делегация Германии отправилась в США
02:30
Общество
Автоюрист опроверг слухи о штрафе за «зимнюю» резину с 1 июня
02:12
Общество
Средний размер страховой пенсии в России достиг 16,7 тыс. рублей
02:08
Общество
Победим «алкашиков»: россияне оценили предложение об автомобильных алкозамках
02:00
Экономика
Отключение от SWIFT: цифровой рубль сведет к минимуму «санкционную спираль» Запада
01:55
Экономика
Глава ВТБ не поверил в отключение России от SWIFT
01:54
Технологии
Первая сеть 5G начала работать в Петербурге
01:52
Общество
Сбербанк сообщил о снижении цен на аренду жилья в России на 15%
01:41
Происшествия
Пожар охватил строящийся корпус школы №33 в Петропавловске-Камчатском
01:36
Общество
Юрист рассказал, что нужно отвечать телефонному мошеннику
01:35
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Солист Rammstein выпустил клип Ich hasse Kinder в День защиты детей

Общество
Солист Rammstein выпустил клип Ich hasse Kinder в День защиты детей
Prt Scr youtube.com  /  Till Lindemann

Берлин, 1 июня. Солист немецкой группы Rammstein выпустил клип на песню Ich hasse Kinder, название которой переводится как "я ненавижу детей", в международный День защиты детей.

В песне рассказывается, как жестокое воспитание влияет на детей, которые, вырастая, сами становятся еще более жестокими и начинают мстить своим обидчикам. В видео используется образ пионеров, сцены на Красной площади в Москве, плачущий бюст Ленина и несколько стереотипных образов о советской жизни. Ролик также содержит сцены жестокости.

В клипе, режиссером которого стал Сергей Грей, создавший клипы для Артура Пирожкова, снялись Александр Ревва и Аглая Тарасова. Певец выступил в роли милиционера, а российская актриса сыграла возлюбленную главного героя.

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Все новости / Общество / Солист Rammstein выпустил клип Ich hasse Kinder в День защиты детей
дети клип линдеманн
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