Названы необходимые каждому пользователю приложения для смартфона

Москва, 1 июня. Директор по маркетингу мессенджера Gem4me Гаухар Алдиярова рассказала, без каких приложений не может обойтись современный телефон.

Одни из самых востребованных являются приложения банков, которые позволяют следить за состоянием счета и проводить необходимые платежи, не выходя из дома или офиса. Практически каждому пользователю нужен личный кабинет в приложении мобильного оператора, в котором можно пополнить счет, контролировать трафик и воспользоваться выгодными предложениями.

Кроме того, востребованы навигатор, браузер, приложения каршеринга и службы такси, фоторедакторы и софт для чтения книг.

Практически каждому необходимо приложение сайта «Госуслуги», доступ к которому помогает оформлять документы, проводить сделки по недвижимости, подавать заявления, заказывать выписки из разных министерств и ведомств и получать льготы.

«С развитием технологий и смартфонов появляется возможность устанавливать приложения под все основные задачи, которые теперь можно решать с помощью мобильного телефона», — сообщила агентству «Прайм» Алдиярова.

Ранее автор блога на YouTube Сергей Вильянов назвал лучшие смартфоны бюджетного сегмента. Самым лучшим вариантом он считает смартфоны китайского производителя Xiaomi.