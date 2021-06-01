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01 июня 03:44
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новостей
03:31
Технологии
Россиянам разрешили оформлять виртуальные SIM-карты по биометрии
03:30
Экономика
Регионы попросили Минстрой продлить программу льготной ипотеки
03:13
Наука
The Atlantic: беременность — ключ к борьбе с женскими аутоиммунными заболеваниями
03:12
Общество
Главе минздрава Украины придется решать судьбу врачей, поддержавших «Спутник V»
03:07
Общество
Диетолог объяснил пользу воды комнатной температуры для здоровья
03:00
Общество
Иностранцы поделились, почему им стало стыдно за отношение Европы к Крыму
02:54
Армия
Два корабля пополнят Балтийский флот в 2021 году
02:54
Общество
Солист Rammstein выпустил клип Ich hasse Kinder в День защиты детей
02:45
Технологии
Названы необходимые каждому пользователю приложения для смартфона
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02:30
Общество
Автоюрист опроверг слухи о штрафе за «зимнюю» резину с 1 июня
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02:08
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Победим «алкашиков»: россияне оценили предложение об автомобильных алкозамках
02:00
Экономика
Отключение от SWIFT: цифровой рубль сведет к минимуму «санкционную спираль» Запада
01:55
Экономика
Глава ВТБ не поверил в отключение России от SWIFT
01:54
Технологии
Первая сеть 5G начала работать в Петербурге
01:52
Общество
Сбербанк сообщил о снижении цен на аренду жилья в России на 15%
01:41
Происшествия
Пожар охватил строящийся корпус школы №33 в Петропавловске-Камчатском
01:36
Общество
Юрист рассказал, что нужно отвечать телефонному мошеннику
01:35
Происшествия
Появилось видео пожара в здании строящейся школы в Петропавловске-Камчатском
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Автоюрист опроверг слухи о штрафе за «зимнюю» резину с 1 июня

Общество
Автоюрист опроверг слухи о штрафе за «зимнюю» резину с 1 июня
pixabay.com  /  Pexels

Москва, 1 июня. Российским автоводителям не угрожают штрафы за зимнюю резину с 1 июня, текущее законодательство таких изменений не предусматривает.

Ранее в СМИ появилась информация, что водителей будут штрафовать за использование шипованной резины с 1 июня на 500 рублей. Эти сведения опроверг автоюрист, адвокат Максим Сыров из коллегии «Грибаков, Поляк и партнеры» в беседе с «Прайм».

«На данный момент, 1 июня, то, что в новостях везде рассказывают — нет таких изменений, которые бы вступали в законную силу», — отметил он.

Список предусмотренных Правилами дорожного движения учитывает маленький протектор, нарушение герметичности шин, нарушение болтов. Но никак не резину, заключил специалист.

Также недавно россиянам напомнили, как не попасть на уловку мошенников при покупке автомобиля с пробегом. Главное, на что стоит обратить внимание — состояние машины и пробег, который продавцы часто могут «приукрашать» ради выгодного показателя.

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пдд автомобиль штраф
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