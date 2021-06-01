Автоюрист опроверг слухи о штрафе за «зимнюю» резину с 1 июня

Москва, 1 июня. Российским автоводителям не угрожают штрафы за зимнюю резину с 1 июня, текущее законодательство таких изменений не предусматривает.

Ранее в СМИ появилась информация, что водителей будут штрафовать за использование шипованной резины с 1 июня на 500 рублей. Эти сведения опроверг автоюрист, адвокат Максим Сыров из коллегии «Грибаков, Поляк и партнеры» в беседе с «Прайм».

«На данный момент, 1 июня, то, что в новостях везде рассказывают — нет таких изменений, которые бы вступали в законную силу», — отметил он.

Список предусмотренных Правилами дорожного движения учитывает маленький протектор, нарушение герметичности шин, нарушение болтов. Но никак не резину, заключил специалист.

Также недавно россиянам напомнили, как не попасть на уловку мошенников при покупке автомобиля с пробегом. Главное, на что стоит обратить внимание — состояние машины и пробег, который продавцы часто могут «приукрашать» ради выгодного показателя.