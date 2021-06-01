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новостей
03:31
Технологии
Россиянам разрешили оформлять виртуальные SIM-карты по биометрии
03:30
Экономика
Регионы попросили Минстрой продлить программу льготной ипотеки
03:13
Наука
The Atlantic: беременность — ключ к борьбе с женскими аутоиммунными заболеваниями
03:12
Общество
Главе минздрава Украины придется решать судьбу врачей, поддержавших «Спутник V»
03:07
Общество
Диетолог объяснил пользу воды комнатной температуры для здоровья
03:00
Общество
Иностранцы поделились, почему им стало стыдно за отношение Европы к Крыму
02:54
Армия
Два корабля пополнят Балтийский флот в 2021 году
02:54
Общество
Солист Rammstein выпустил клип Ich hasse Kinder в День защиты детей
02:45
Технологии
Названы необходимые каждому пользователю приложения для смартфона
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Автоюрист опроверг слухи о штрафе за «зимнюю» резину с 1 июня
02:12
Общество
Средний размер страховой пенсии в России достиг 16,7 тыс. рублей
02:08
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Победим «алкашиков»: россияне оценили предложение об автомобильных алкозамках
02:00
Экономика
Отключение от SWIFT: цифровой рубль сведет к минимуму «санкционную спираль» Запада
01:55
Экономика
Глава ВТБ не поверил в отключение России от SWIFT
01:54
Технологии
Первая сеть 5G начала работать в Петербурге
01:52
Общество
Сбербанк сообщил о снижении цен на аренду жилья в России на 15%
01:41
Происшествия
Пожар охватил строящийся корпус школы №33 в Петропавловске-Камчатском
01:36
Общество
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01:35
Происшествия
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Средний размер страховой пенсии в России достиг 16,7 тыс. рублей

Общество
Средний размер страховой пенсии в России достиг 16,7 тыс. рублей
Федеральное агентство новостей

Москва, 1 июня. Средний размер страховой пенсии по старости на 1 января текущего года составил в России 16 789 рублей, отмечается в аналитической записке Счетной палаты РФ.

Ведомство напомнило, что с 1 января 2021 года индексация страховых выплат неработающим пенсионерам составила 6,3%. В среднем, прибавка составила почти тысячу рублей

«В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера повысился на 1 032,25 рубля и составил на 1 января 2021 года 17 535,98 рубля. В целом средний размер страховой пенсии по старости на 1 января 2021 года составил 16 789,48 рубля, что на 911,58 рубля (на 5,7%) больше, чем на начало 2020 года», — сообщается в документе.

По данным СП РФ, число пенсионеров-получателей федеральной социальной доплаты на 1 января составило почти 2,905 миллиона человек. Средний размер доплаты с 1 апреля 2020 года увеличился с 1 980,07 рубля до 2 184,07 рубля на 1 апреля 2021 года.

Ранее Минтруд разработал порядок начисления федеральной социальной доплаты к пенсии. Теперь ПФР должен будет индивидуально уведомить каждого россиянина в случае этой доплаты.

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Все новости / Общество / Средний размер страховой пенсии в России достиг 16,7 тыс. рублей
россия пенсии счетная палата пфр
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