Средний размер страховой пенсии в России достиг 16,7 тыс. рублей

Москва, 1 июня. Средний размер страховой пенсии по старости на 1 января текущего года составил в России 16 789 рублей, отмечается в аналитической записке Счетной палаты РФ.

Ведомство напомнило, что с 1 января 2021 года индексация страховых выплат неработающим пенсионерам составила 6,3%. В среднем, прибавка составила почти тысячу рублей

«В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера повысился на 1 032,25 рубля и составил на 1 января 2021 года 17 535,98 рубля. В целом средний размер страховой пенсии по старости на 1 января 2021 года составил 16 789,48 рубля, что на 911,58 рубля (на 5,7%) больше, чем на начало 2020 года», — сообщается в документе.

По данным СП РФ, число пенсионеров-получателей федеральной социальной доплаты на 1 января составило почти 2,905 миллиона человек. Средний размер доплаты с 1 апреля 2020 года увеличился с 1 980,07 рубля до 2 184,07 рубля на 1 апреля 2021 года.

Ранее Минтруд разработал порядок начисления федеральной социальной доплаты к пенсии. Теперь ПФР должен будет индивидуально уведомить каждого россиянина в случае этой доплаты.