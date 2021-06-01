Победим «алкашиков»: россияне оценили предложение об автомобильных алкозамках

Новосибирск, 1 июня. Жители Новосибирска обсудили новость о том, что на машины водителей, оштрафованных за пьяную езду, могут принудительно устанавливать алкозамки.

В МВД России опровергли информацию о рассмотрении этого вопроса. Однако россияне все равно решили высказаться об этом предложении. Об этом сообщает Regnum.

«Отличная новость! Но нужно еще и авто конфисковать за пьянку, неважно, на кого оно оформлено, пожизненное лишение в/у, больше экипажей на дорогах. И тогда победим алкашиков за рулем!» — считает Сергей Б.

Илья Е. считает, что нововведение не принесет той пользы, которой от него ожидают. По его мнению, алкозамок можно будет легко обойти. Достаточно попросить другого человека пройти тест на алкоголь.

«На самом деле все проще… Поймал пьяным — конфискация машины + лишение прав на три года. Поймали пьяным и были пассажиры в салоне = отягчающее — конфискация машины + лишение прав на пять лет. Поймали пьяным и в салоне был ребенок = отягчающее — конфискация машины, лишение прав на семь лет + годик общего режима с возможностью замены на исправительные работы», — предложил Артем А.

Он добавил, что таких владельцев автомобилей нужно вносить в единую базу, которая будет доступна работодателям. В таком случае они увидят, какой человек намерен устроиться к ним на работу. Эти меры, как он считает, будут более эффективны.

Ранее Министерство внутренних дел России заявило, что в стране нет условий, которые позволили бы реализовать установку алкозамков.