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02:12
Общество
Средний размер страховой пенсии в России достиг 16,7 тыс. рублей
02:08
Общество
Победим «алкашиков»: россияне оценили предложение об автомобильных алкозамках
02:00
Экономика
Отключение от SWIFT: цифровой рубль сведет к минимуму «санкционную спираль» Запада
01:55
Экономика
Глава ВТБ не поверил в отключение России от SWIFT
01:54
Технологии
Первая сеть 5G начала работать в Петербурге
01:52
Общество
Сбербанк сообщил о снижении цен на аренду жилья в России на 15%
01:41
Происшествия
Пожар охватил строящийся корпус школы №33 в Петропавловске-Камчатском
01:36
Общество
Юрист рассказал, что нужно отвечать телефонному мошеннику
01:35
Происшествия
Появилось видео пожара в здании строящейся школы в Петропавловске-Камчатском
01:17
Шоу-бизнес
Директор "Ленкома" рассказал о самочувствии Збруева после обследований
01:00
Общество
Анна Митянина рассказала, как пандемия отразилась на подростковой жестокости
00:59
Общество
У Украины нет будущего: в Сети возмущены стрельбой по бумажному Кремлю
00:53
Общество
Власти Катара назвали главные условия для въезда в страну туристов из России
00:36
Общество
Трансфер Мбаппе оценили дороже четырех сборных
00:33
Общество
Бастрыкин провел совещание по реконструкции ведомственных объектов в Петербурге
00:23
Общество
Андрея Пивоварова повезли на обыск в его петербургской квартире
00:16
Общество
Пока не надоест: Джонсон оценил свою новую жену
00:14
Общество
Вице-президент АТОР назвал самый загруженный курорт летом в России
00:00
Общество
Результаты праймериз «Единой России» в Севастополе не стали неожиданностью для города
23:56
Общество
Россия увеличит количество авиарейсов с рядом стран 10 июня
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Победим «алкашиков»: россияне оценили предложение об автомобильных алкозамках

Общество
Победим «алкашиков»: россияне оценили предложение об автомобильных алкозамках
vk.com  /  Госавтоинспекция Петрозаводска

Новосибирск, 1 июня. Жители Новосибирска обсудили новость о том, что на машины водителей, оштрафованных за пьяную езду, могут принудительно устанавливать алкозамки.

В МВД России опровергли информацию о рассмотрении этого вопроса. Однако россияне все равно решили высказаться об этом предложении. Об этом сообщает Regnum.

«Отличная новость! Но нужно еще и авто конфисковать за пьянку, неважно, на кого оно оформлено, пожизненное лишение в/у, больше экипажей на дорогах. И тогда победим алкашиков за рулем!» — считает Сергей Б.

Илья Е. считает, что нововведение не принесет той пользы, которой от него ожидают. По его мнению, алкозамок можно будет легко обойти. Достаточно попросить другого человека пройти тест на алкоголь.

«На самом деле все проще… Поймал пьяным — конфискация машины + лишение прав на три года. Поймали пьяным и были пассажиры в салоне = отягчающее — конфискация машины + лишение прав на пять лет. Поймали пьяным и в салоне был ребенок = отягчающее — конфискация машины, лишение прав на семь лет + годик общего режима с возможностью замены на исправительные работы», — предложил Артем А.

Он добавил, что таких владельцев автомобилей нужно вносить в единую базу, которая будет доступна работодателям. В таком случае они увидят, какой человек намерен устроиться к ним на работу. Эти меры, как он считает, будут более эффективны.

Ранее Министерство внутренних дел России заявило, что в стране нет условий, которые позволили бы реализовать установку алкозамков.

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ГИБДД водители алкозамок
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