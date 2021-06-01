Глава ВТБ не поверил в отключение России от SWIFT

Москва, 1 июня. Россию не ждет отключение от межбанковской системы SWIFT.

Отключение России от SWIFT неэффективное наказание для банковской системы. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин РБК.

«Я не верю в отключение SWIFT: чтобы нанести удар по нашему сектору, SWIFT не нужен. Тем более это европейская компания, то есть этот вопрос потребует участия европейских правительств», — отметил он.

По словам Костина, это не нужно американцам. Они и раньше отключали российские и иранские банки от долларовых счетов.

Платежная система SWIFT может попасть в «санкционную спираль» против России. В первую очередь отключить Россию от SWIFT угрожает Вашингтон. Однако на санкции имеет право только Совет Безопасности ООН. Об этом ранее рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.