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Средний размер страховой пенсии в России достиг 16,7 тыс. рублей
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Победим «алкашиков»: россияне оценили предложение об автомобильных алкозамках
02:00
Экономика
Отключение от SWIFT: цифровой рубль сведет к минимуму «санкционную спираль» Запада
01:55
Экономика
Глава ВТБ не поверил в отключение России от SWIFT
01:54
Технологии
Первая сеть 5G начала работать в Петербурге
01:52
Общество
Сбербанк сообщил о снижении цен на аренду жилья в России на 15%
01:41
Происшествия
Пожар охватил строящийся корпус школы №33 в Петропавловске-Камчатском
01:36
Общество
Юрист рассказал, что нужно отвечать телефонному мошеннику
01:35
Происшествия
Появилось видео пожара в здании строящейся школы в Петропавловске-Камчатском
01:17
Шоу-бизнес
Директор "Ленкома" рассказал о самочувствии Збруева после обследований
01:00
Общество
Анна Митянина рассказала, как пандемия отразилась на подростковой жестокости
00:59
Общество
У Украины нет будущего: в Сети возмущены стрельбой по бумажному Кремлю
00:53
Общество
Власти Катара назвали главные условия для въезда в страну туристов из России
00:36
Общество
Трансфер Мбаппе оценили дороже четырех сборных
00:33
Общество
Бастрыкин провел совещание по реконструкции ведомственных объектов в Петербурге
00:23
Общество
Андрея Пивоварова повезли на обыск в его петербургской квартире
00:16
Общество
Пока не надоест: Джонсон оценил свою новую жену
00:14
Общество
Вице-президент АТОР назвал самый загруженный курорт летом в России
00:00
Общество
Результаты праймериз «Единой России» в Севастополе не стали неожиданностью для города
23:56
Общество
Россия увеличит количество авиарейсов с рядом стран 10 июня
Все новости

Глава ВТБ не поверил в отключение России от SWIFT

Экономика
Глава ВТБ не поверил в отключение России от SWIFT
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 1 июня. Россию не ждет отключение от межбанковской системы SWIFT.

Отключение России от SWIFT неэффективное наказание для банковской системы. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин РБК.

«Я не верю в отключение SWIFT: чтобы нанести удар по нашему сектору, SWIFT не нужен. Тем более это европейская компания, то есть этот вопрос потребует участия европейских правительств», — отметил он.

По словам Костина, это не нужно американцам. Они и раньше отключали российские и иранские банки от долларовых счетов.

Платежная система SWIFT может попасть в «санкционную спираль» против России. В первую очередь отключить Россию от SWIFT угрожает Вашингтон. Однако на санкции имеет право только Совет Безопасности ООН. Об этом ранее рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

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вашингтон swift отключение
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